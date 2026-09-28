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Procuror în Consiliul Superior al Magistraturii, despre judecătorii prea miloși: „Nu voi dori ca aceștia să mai continue în penal”

Daniel Dancea
Daniel Dancea
Reporter
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În cadrul dezbaterii pe tema justiției organizate la Timișoara pe 21 septembrie 2026, procurorul CSM Claudiu Sandu a vorbit despre mai multe probleme din justiție. Sursa foto: Agerpres
În cadrul dezbaterii pe tema justiției organizate la Timișoara pe 21 septembrie 2026, procurorul CSM Claudiu Sandu a vorbit despre mai multe probleme din justiție. Sursa foto: Agerpres
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Prezent la Timișoara la o conferință pe tema justiției, despre care Libertatea a relatat pe larg, procurorul CSM Claudiu Sandu a atins în discursul său și un subiect sensibil: raportul de forțe dintre procurori și judecători în Consiliul Superior al Magistraturii.

Pentru că, în practică, judecătorul are puterea de a valida sau de a infirma munca procurorului, Libertatea i-a cerut procurorului Sandu explicații suplimentare. Acesta a spus că „cei mai buni profesioniști care pot evalua un judecător sunt procurorii”.

Procurorul Sandu a mai spus că, dacă un judecător e prea milos sau prea empatic, el, ca procuror, „nu va dori ca acel judecător să mai continue în penal”.

În cadrul dezbaterii pe tema justiției organizate la Timișoara pe 21 septembrie 2026, procurorul CSM Claudiu Sandu a vorbit despre mai multe probleme din justiție, referindu-se și la dezechilibrul dintre puterea Secției pentru procurori și cea a Secției pentru judecători din CSM.

Claudiu Sandu a reclamat faptul că modificările aduse legilor justiției începând cu anul 2018 au dus la „eliminarea procurorilor din orice centru de decizie”.

„Ne convine sau nu ne convine, este o realitate. Eu o văd în cadrul Consiliului. Secția de procurori nu are nici un sfert din atribuțiile pe care le are Secția de judecători. Fie le avem partajate cu procurorul general, fie le avem partajate în plen. Am rămas cu foarte puține competențe”, a susținut Claudiu Sandu în cadrul conferinței „Dincolo de robă”.

Provocat de Libertatea să își explice afirmațiile, în contextul în care în unele țări europene cariera judecătorilor este separată de cea a procurorilor, iar în Germania procurorii nu au statut de magistrați, Claudiu Sandu a spus că, în opinia sa, fără a angaja răspunderea celorlalți membri ai CSM, legile trebuie judecate după rezultat. „Putem să vedem unde s-au adoptat niște legi și ce rezultate au avut după. Dacă concluzionăm că rezultatele sunt proaste, atunci ne întrebăm ce e de făcut”, a explicat el.

Exemplul spaniol: „Probabil mulți ar face atac de apoplexie”

Întrebat cât de sănătoasă este paritatea dintre procurori și judecători, în condițiile în care judecătorii sunt cei care au ultimul cuvânt în dosarele instrumentate de procurori, Claudiu Sandu a spus că este „foarte sănătoasă”, iar comparația cu alte state europene nu stă în picioare, pentru că sistemele de drept diferă mult între ele.

Sandu a dat exemplul Spaniei, unde urmărirea penală nu este făcută de procuror, ci de judecătorul de instrucție. „Procurorul doar verifică ce a făcut judecătorul. Gândiți-vă că în România am ajunge noi să verificăm ce au făcut judecătorii. Probabil mulți ar face atac de apoplexie”, a spus procurorul Sandu.

Procurorul CSM este adeptul sistemului în care cele două profesii au aceeași putere, așa cum era înainte de modificarea legilor justiției. Atunci, a amintit procurorul, la numirea judecătorilor la Înalta Curte procurorii aveau același cuvânt ca judecătorii.

„S-a văzut, prin activitatea depusă în perioada respectivă, că procurorii care au ajuns judecători la Înalta Curte au meritat, pentru că au pronunțat soluții corecte, și au meritat să facă parte din comisiile care desemnau judecătorii la Înalta Curte, pentru că au selectat persoane competente”, a declarat Sandu.

„Cei mai buni evaluatori ai judecătorilor sunt procurorii”

Pentru a sublinia egalitatea dintre acuzare și apărare în fața instanței, una dintre modificările aduse legilor justiției a prevăzut ca sălile de judecată să fie amenajate astfel încât pupitrele procurorului și avocatului să fie amplasate la același nivel, în fața completului de judecată, cu dimensiuni și caracteristici identice. Practic, procurorul a fost coborât de pe podiumul care îl plasa la același nivel cu judecătorul.

Întrebat despre acest aspect, procurorul Sandu a spus: „Cei mai buni profesioniști care pot evalua un judecător sunt procurorii”.

„În penal, mă refer, pentru că eu, ca magistrat care am ca atribuție constituțională și protejarea interesului general al societății, pot să-mi dau seama dacă un judecător este prea milos sau prea empatic cu inculpatul. Evident că eu nu voi dori ca acel judecător să mai continue în penal, pentru că el nu va oferi acel sentiment de dreptate victimelor”, a declarat procurorul Claudiu Sandu pentru Libertatea.

Procurorul a dat ca exemplu faptele grave în care judecătorul trebuie să fie dur. „În momentul în care vezi că anumite categorii de infractori care comit fapte grave, nu știu, pedofilie, omoruri, au un tratament mai favorabil, devii circumspect cu privire la capacitatea acelui om de a-și face datoria în acel domeniu. Sunt oameni care nu sunt făcuți să judece în penal. Acolo trebuie să fii un om dur, hotărât, determinat. Sunt unii care nu au această determinare și nu au ce căuta acolo”, a mai afirmat procurorul.

„Procurorul vede în sală ce soluții dă judecătorul”

Potrivit lui Sandu, nimeni altcineva nu are perspectiva procurorului asupra activității unui judecător de penal. „Nu este altcineva capabil (n.r. - să evalueze judecătorul de penal). Procurorul vede în sală, vede ce soluții dă judecătorul, le citește și le critică prin căile de atac. Aceasta este menirea noastră. Faptul că am fost excluși de la orice participare la evaluarea judecătorilor este, din punctul meu de vedere, o eroare. Atunci când eram prezenți în această zonă, sistemul era mult mai echilibrat”, a mai spus Claudiu Sandu pentru Libertatea.

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Tags: CSM - Consiliul Superior al Magistraturii legile justitiei claudiu sandu
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