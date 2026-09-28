Ce va fi de Black Friday la eMAG și cum puteți ghici data: „Mizăm pe AI pentru vânzări mai mari”

Unul din trei clienți care utilizează iZi, agentul conversațional cu inteligență artificială dezvoltat de eMAG, revine pentru a căuta alte produse, potrivit lui Mihai Lupașcu, senior director selection growth marketplace la eMAG. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Profit E-commerce - Comerțul online, obligat la maturizare”, organizată de Profit.ro.

eMAG și investițiile în inteligența artificială

Gigantul comerțului online a integrat deja sute de aplicații bazate pe inteligență artificială (AI) în diverse procese interne, de la listarea produselor până la optimizarea logisticii. „Ne jucăm de mai bine de 10 ani cu algoritmi care ne-au ajutat să optimizăm căutarea și tagurile în descrierile produselor, astfel încât acestea să fie mai ușor de găsit de către clienți. Cred că avem sute de aplicații de AI în toată compania”, a declarat Mihai Lupașcu.

Un exemplu notabil este iZi, primul agent conversațional de cumpărături cu AI dezvoltat în România. Acesta îi ajută pe clienți să găsească rapid produsele dorite, bazându-se pe întrebări simple despre nevoile acestora. „Clienții nu mai cumpără după specificații, ci după nevoi. Întreabă, de exemplu: «Ce cadou pot să cumpăr unui nepoțel de 8 ani, fan Cars?»”, a explicat Lupașcu. Impactul soluției este vizibil, întrucât unul din trei utilizatori revin pentru a folosi iZi din nou.

În sprijinul comercianților, eMAG a introdus și aplicația Mira, un asistent virtual tot bazat pe AI, capabil să răspundă la diverse cerințe ale vânzătorilor pe platformă. „A devenit atât de inteligentă încât poate răspunde în limbaj conversațional”, a mai adăugat Lupașcu.

Pregătiri pentru Black Friday din 6 noiembrie

Retailerul se pregătește intens pentru Black Friday, care va avea loc pe 6 noiembrie 2026. Lupașcu a oferit un indiciu despre data evenimentului: „La noi, vă și dau așa din casă, cum puteți ghici care este data Black Friday-ului. Este prima vineri din luna noiembrie. Pare că nu este un secret pentru nimeni”.

În 2025, eMAG a înregistrat vânzări de aproape un miliard de lei în perioada Black Friday, cu peste 3,5 milioane de produse achiziționate și 700.000 de clienți. „Anul trecut a fost unul bun pentru noi, cu o creștere de 10% față de 2024. Anul acesta sigur ne dorim să facem mai mult”, a afirmat Lupașcu.

Piața online, în continuă creștere

Deși consumul general scade, iar inflația și costurile de marketing cresc, piața de e-commerce din România continuă să se extindă. Lupașcu a subliniat că, în 2026, comerțul online reprezintă 11% din totalul retailului, un procent care rămâne însă sub media altor țări europene, precum Polonia (17%) sau Marea Britanie (peste 30%). „Suntem încă o piață tânără. Datele arată clar că, pe termen mediu și lung, online-ul va continua să crească”, a spus Lupașcu.

Sprijin pentru consumatori și comercianți

În fața provocărilor economice, eMAG a venit cu soluții care să sprijine atât consumatorii, cât și comercianții. Pentru clienți, retailerul a lansat campanii de reduceri și opțiuni de plată în rate fără dobândă, iar portofelul digital eMAG Wallet a ajuns să fie utilizat de 700.000 de persoane.

Pe de altă parte, pentru comercianți, eMAG oferă listări gratuite și acces la o bază de 7 milioane de clienți din România, Bulgaria și Ungaria. „Nu trebuie să investești bani în marketing pentru a începe vânzările cu noi. În plus, produsele se traduc gratuit, iar vânzătorii pot accesa rapid date despre performanța lor prin intermediul limbajului natural”, a explicat Lupașcu.