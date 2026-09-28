Decizia luată de PSD pentru ziua votului Guvernului Siegfried Mureșan în Parlament. Grindeanu: „Programul este o insultă”

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Consiliul Politic Național al PSD a decis luni, 28 septembrie, să respecte decizia luată acum o săptămână în Biroul Permanent Național, anume ca social-democrații să nu voteze Guvernul lui Siegfried Mureșan pe 30 septembrie în Parlament.
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Pe 21 septembrie, în BPN-ul PSD s-a votat în unanimitate recomandarea către forul superior, Consiliul Politic Național, să respingă varianta Mureșan. Acum, CPN-ul a votat în unanimitate aplicarea deciziei din BPN. Mai simplu spus, Siegfried Mureșan nu va avea votul PSD când va veni în Parlament cu programul de guvernare și miniștrii.
„PSD a luat astăzi o decizie fermă, asumată și ireversibilă: nu vom vota Guvernul Mureșan. Rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare. Urmare a acestui vot de miercuri, care va duce la picarea Guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest Guvern în Parlament. A fost un vot în unanimitate în CPN de a nu vota Guvernul Mureșan”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.
El a explicat ce vor face parlamentarii PSD la ședința de plen de miercuri, 30 septembrie, în care se va da votul privind Guvernul Mureșan: „Propunerea pe care o voi face colegilor mei este ca da, să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum, altfel prelungim momentul în care va exista acest vot negativ. [...] Eu am să le propun colegilor mei să mergem în sală și, evident, să asigurăm cvorumul, cum la fel vor merge colegii mei în comisii. Asta am să le spun, vor face audieri, vor pune întrebări pentru fiecare dintre cei care sunt pe lista de potențiali miniștri”.
Grindeanu a afirmat despre programul de guvernare propus de Mureșan că l-a primit cu cinci minute înainte de a intra în ședința CPN: „Programul prezentat de Siegfried Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Nu conține niciun fel de măsură publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, în condițiile în care datele arată că peste 5 milioane de români sunt în risc de sărăcie sau de excluziune socială. [...] Domnul Mureșan este, din păcate, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Nu are greutatea politică și nici experiența administrativă necesare pentru a gestiona o țară aflată sub presiunea atâtor crize suprapuse”.
Pentru că decretul de numire semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat în Monitorul Oficial pe 21 septembrie, Mureșan are din acel moment 10 zile la dispoziție să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.
Reamintim că PSD a stabilit în ședința Biroului Permanent Naţional să nu voteze Guvernul lui Siegfried Mureșan.
Pentru a obține învestitura în Parlament, noul Cabinet are nevoie de voturile a cel puțin 233 de deputați și senatori. Deocamdată, Mureșan se bazează pe 170 de voturi (PNL, USR și UDMR). Grupul Minorităților Naționale ar putea adăuga 17 voturi, ridicând totalul la 187. Prin urmare, pentru ca Guvernul său să fie învestit, Siegfried Mureșan trebuie să mai convingă cel puțin 46 de parlamentari în următoarele zile.
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