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Ce a vorbit Sorin Grindeanu cu ambasadoarea SUA în Grecia despre Coridorul Vertical de Gaze: „Atât”

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că în discuţiile pe care le-a avut cu ambasadoarea SUA în Grecia privind Coridorul Vertical de Gaze nu a abordat subiecte legate de contracte, ci despre rolul pe care România îl poate avea în ceea ce priveşte acest coridor de tranzit.

Sorin Grindeanu a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că nu a discutat despre eventuale contracte privind gazele, arătând că "nu este treaba" lui să facă acest lucru, potrivit news.ro.

"Nu e treaba mea să vorbesc despre contracte şi nici nu o fac, nici acum, şi nu sunt în poziţia de a negocia acest lucru. Ceea ce ştiu este că şi în programul de guvernare al cerebrului domn Siegfried Vasile Mureşan apare Coridorul Vertical. E un lucru despre care se vorbeşte de ani de zile, e un lucru în care România are rol de tranzit şi pe care cred că trebuie să îl susţinem. Dar repet, nu e treaba mea să discut despre contracte", a afirmat preşedintele PSD.

Întrebat despre ce anume a discutat cu ambasadoarea SUA la discuţia pe care a avut-o cu Kimberly Guilfoyle pe subiectul Coridorului Vertical de Gaze, Grindeanu a explicat că discuţiile s-au axat pe rolul României ca ţară de tranzit.

"Despre ceea ce înseamnă rolul României în acest coridor, şi anume un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură să... şi nici nu sunt vreun specialist în treaba asta şi nici nu îmi doresc să fiu", a spus Sorin Grindeanu.

Reamintim că Wall Street Journal a publicat sâmbătă informații conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat implicarea americanilor în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură a AUR și PSD, în luna mai.

Apoi, informaţiile au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan, au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

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Tags: PSD - Partidul Social Democrat Sorin Grindeanu
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