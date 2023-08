După ce și-a renovat casa de un milion de euro, Roxana Nemeș a plecat la distracție. Prima vacanță pe care a făcut-o a fost la Saint-Tropez, unde s-a distrat alături de mai mulți prieteni și unde a avut o apariție rară alături de soțul ei, Călin Hagima.

Ulterior, cântăreața a mers într-o altă vacanță, de data aceasta în Grecia. S-a distrat în Mykonos, unde, într-un magazin, s-a întâlnit cu actorul italian Simone Susinna din filmul „365 de zile”. Îmbrăcat într-un tricou alb, cu ochelari de soare la ochi și și șapcă pe cap, vedeta l-a văzut imediat și i-a cerut să facă o poză împreună.

El nu a refuzat, s-au fotografiat amândoi, iar Roxana Nemeș a postat imaginea pe Instagram. „ Doamnelor, faceți cunoștință cu Susinna Simone din 365daysmovieofficial ?✨”, a scris ea în mediul online.

Fanii au și reacționat: „Parcă și tu ești din film”, „Eh,da…ți-ar sta bine cu unul așa!?”, „Sunteți superbi”.

În vacanță, actorul Simone Susinna nu a fost singur, el a fost însoțit de iubita lui, Anitta.

S-a zvonit că Roxana Nemeș a fost înșelată de soț

Roxana Nemeș, în vârstă de 33 de ani, a făcut primele declarații despre familia ei, după ce anul trecut s-a spus că a fost înșelată de soțul ei, Călin Hagima. Artista nu a dat curs bârfelor și deși toată lumea aștepta la o despărțire, în realitate lucrurile stau altfel. Vedeta a vorbit despre cum a fost anul trecut pentru ea.

„Nu știu dacă am avut momente foarte grele. A fost unul dintre cei mai buni ani pentru mine! Oamenii răi, invidioși și cu energie negativă nu au ce căuta în jurul meu. Asta nu mai accept! Am făcut de mult curățenie. Nu am avut mari decepții în viață! Mulțumesc lui Dumnezeu!”, a mărturisit pentru FANATIK Roxana Nemeș, fosta concurentă a show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici de la Pro TV.

„Părinții mei sunt fericiți dacă noi, fetele (eu și surorile mele) suntem fericite! Mi-au respectat întotdeauna alegerile! Îmi dau sfaturi mereu, dar, doar atunci când le cer eu. Întotdeauna m-au învățat de bine și să iau deciziile bune pentru viața mea! Însă, acum suntem oameni mari și le luăm singuri!”, a mai completat artista.

