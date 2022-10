„Am trecut în anul 2, la Masterat. Fac ce fac tinerii studenți, scriu pe foi veline, caiete studențești, pe laptopuri, avem cursuri PDF. În anul I, niciodată nu ne-am întâlnit profesorii, totul a fost online. Acum e frumos, că ne vedem cu ei.

Cursurile le am după-amiază, intervalul de la facultate, e de obicei între orele 14.00 și 18.00, spectacolele cam după ora 19.00, repetițiile – dimineața”, a spus Magda Catone, care se gândește deja la pensionare.

„Eu mă voi pensiona la anul, ca orice om civilizat”

„Sunt obișnuită, așa am trăit toată viața, dar probabil vor veni și zile când nu voi mai merge așa des la teatru, pentru că mă voi pensiona. Dar văd că sunt actori mai în vârstă care încă joacă. Dar eu mă voi pensiona la anul, ca orice om civilizat. Trebuie să stabilim că la un moment dat îmbătrânim. Nu pot spune că sunt tânără la 70 de ani, ci că sunt bătrână la 65.

Nu pot rămâne agățată, ca pisica de cearceaf, să vin cu perfuzia după mine, cu stimulatorul, cu pastilele în buzunar, ca Beligan. Eu nu intenționez să rămân așa mult timp, trebuie să mă mai și retrag. Fiecare să-și facă curat în dreptul lui. Să aibă fiecare grijă de grădina lui, cum spunea Voltaire. Iar grădina nu e la teatru”, a completat aceasta.

Dacă în teatru lucrurile merg ca pe roate, la fel și la master, actrița anunță că are planuri mari și în viața personală. Se va muta curând de la apartament la o casă în București. „Încerc să termin casa cea nouă cumpărată acum 15 ani, în București, în sectorul 1.

Nu vând nici apartamentul, vreau să fiu proprietară, să am patru case, deocamdată am doar două. O să am și grădină, și pisică, o colivie cu păsărele. Voi sta cu Carol”, a mai spus aceasta pentru playtech.ro.

Actrița locuiește acum în apartamentul în care a stat cu regretatul actor Șerban Ionescu, fostul său soț.

