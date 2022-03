Mulți rămân fără cuvinte atunci când află că Neti Sandu are 63 de ani, pentru că vedeta de la PRO TV nu își arată vârsta și pare mult mai tânără. Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, prezentatoarea a dezvăluit la ce trucuri de frumusețe apelează. Neti Sandu își cumpără cremele de la Plafar și folosește capsule cu colagen și acid hialuronic pentru față. Ea a început să folosească creme pentru față după vârsta de 40 de ani.

„Cremele le iau de la Plafar, pe cele mai puțin procesate. Folosesc acum ceva cu arbore de Manuka. Și mai sunt și niște capsule cu colagen și acid hialuronic. Mai am niște ventuzele cu care îmi fac așa câte o ciupitură. De vreo 10-15 ani am început să mă dau cu cremă, pentru că înainte nu suportam. Trebuia să scârțâie fața, acum nu mai merge așa că simt că nu am aer dacă nu mă dau cu cremă”, a dezvăluit Neti Sandu.

Deși mulți au crezut că aceasta are intervenții estetice, prezentatoarea horoscopului de la PRO TV a mărturisit că nu a apelat niciodată la medicul estetician, însă s-a gândit la un moment dat să facă niște corecții la nivelul feței.

„Aș vrea să îmi fac niște corecții, dar îmi e frică, pentru că nu mai știu ce se întâmplă după. Pielea e deja obosită și nu cred că vrea îmbunătățiri din astea. Le folosesc pe astea doar ca bază de machiaj. Pe stradă nu mă machiez decât gene, puțin blush. Pentru afară am niște creme mai scumpe, care au particule reflectorizante și picățele din alea cu aur. Nu merg la tratamente cosmetice, pentru că nu știu dacă e mai bine decât ce fac eu”, a mai povestit vedeta în emisiunea „Vorbește lumea”.

„Am încercat să mă tund singură”

La insistențele colegei sale de la PRO TV, Andreea Marinescu, dar și la sfatul hairstylistului, Neti Sandu a luat decizia să își lase părul să crească și să nu se mai tundă atât de scurt. Ea preferă să aibă singură grijă de aspectul ei și evită să meargă la saloanele de înfrumusețare, pentru că nu are încredere să se lase pe mâna altor persoane.

„Acum sunt cu părul puțin mai lung dacă observați. Andreea Marinescu și cu hairstylista, Anamaria Constantin, mi-au zis să îmi las părul puțin mai lung. Îmi place așa, dar se aranjează mai greu. Am încercat să mă tund singură. M-am tuns perfect după gustul meu, dar Ana m-a retușat. Manichiura și pedichiura mi le fac singură. Nu pot să mă dau cu ojă, dar îmi place să mă îngrijesc așa”, a mai spus Neti Sandu.

