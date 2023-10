Tania Budi îl are drept partener pe fratele ei, Ionuț. Împreună dețin mai multe afaceri la Constanța, dar și cluburi. Vedeta spune că muncește, dar și petrece. „Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club”, a declarat Tania Budi pentru unica.ro, anul trecut.

Și a continuat: „Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă”.

Tania Budi: „Vine data X, trebuie plătită chiria și trebuie să îi țin tot timpul pe linia de top”

Acum, ea dezvăluit despre relația pe care o are cu angajații ei, a spus cum e în postura de șefă. „Ca șefă sunt om cu ei, până când nu repetă de prea multe ori aceeași greșeală, după care ridic puțin vocea. S-a întâmplat, numai că acum am o echipă mai bine formată, pentru că sunt oameni de ani de zile și nu prea îmi mai fac griji. Dar se mai întâmplă să mai ridic vocea și acum, dar nu neapărat din cauza lor.

Sunt alți oameni care sunt neserioși, că așa se întâmplă în ziua de azi, și atunci managerii mei nu sunt la zi cu o chestie, dar nu din cauza lor, ci din cauza altora. Și bineînțeles că mă supăr, pentru că eu am un spațiu închiriat într-un mall, unul dintre ele, și acolo nu e de joacă. Vine data X, trebuie plătită chiria și trebuie să îi țin tot timpul pe linia de top”, a spus ea pentru Playtech.

Recomandări Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, în dosarul accidentului din 2019. Decizia judecătorilor este definitivă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Detalii din viața Taniei Budi, una dintre cele mai frumoase crainice TV ale anilor 90

Tania Budi are 55 de ani și este una dintre cele mai cunoscute și sexy crainice TV ale anilor 90. Chiar dacă în general este o persoană discretă și evită să dea detalii din viața ei, aceasta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, în care a vorbit despre începuturile ei în televiziune.

„M-am dus în audiență la directorul de atunci al Antenei, dumnealui m-a trimis să dau o probă cu doamna Doina Anastasiu, am dat-o, iar a doua zi m-au anunțat că sunt angajată. Eu aveam mare încredere în calitățile mele, mi se părea, în special, că am o voce bună, dicție, dar și o prezență OK.

Eram timidă și timorată. Multă lume m-a îndrăgit de la început, altă lume deloc. Ca în viață. Am cunoscut și mai bine bârfa la adresa mea (în sens invers nu a existat niciodată), dar și admirația multor oameni”, a spus Tania Budi pentru revista VIVA! Tania Budi a fost mulțumită și fericită că a făcut ceea ce i-a plăcut și a scos și bani frumoși din asta.

Recomandări Un preot ortodox laudă documentarul despre Arsenie Boca. Momente speciale la proiecția de la Sibiu a filmului lui Alexandru Solomon

„Fiind foarte tânără îmi plăcea că lumea începuse să mă recunoască. Lucru care nu știu dacă îmi mai place prea tare în ziua de azi. (zâmbește) Eram chemată să prezint multe spectacole, am prezentat de două ori Cerbul de Aur și datorită faptului că apăream la TV am obținut și un rol într-un film. Cel mai mare privilegiu era că făceam ceea ce îmi plăcea și câștigam și bani din asta (…)”, a mai adăugat ea.