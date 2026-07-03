Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut sub numele de Pouria Zeraati, un jurnalist britanic de origine iraniană care lucrează pentru Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior lângă casa sa din sud-vestul Londrei, în martie 2024.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, în vârstă de 25 de ani, au pledat nevinovați la acuzațiile de vătămare corporală cu intenție, dar au fost condamnați la Curtea Coroanei Woolwich din Londra în iunie. Badea a fost condamnat la 8 ani de închisoare, iar Stana la 12 ani.

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