Cum și-a surprins Dana Rogoz copiii. A spus cum o tratează băiatul ei pe sora Lia: „Vlad mai face ceva ce nu l-am învățat noi”

Vedeta i-a fotografiat pe copii dormind foarte aproape unul de altul. Totodată, Dana Rogoz a explicat și cum se comportă băiatul cel mare cu sora lui micuță. „Nu numai că o mângâie și o pupă cu dragoste, de simt că mi se oprește puțin respirația când îi văd.

Dar Vlad mai face ceva ce nu l-am învățat noi. De fiecare dată, o întreabă pe Lia înainte: «Mă lași să te pup?» Iar ea îi răspunde «Da». Pentru că a înțeles singur că sunt momente în care nu vrea nici să fie pupată, nici strânsă în brațe. Iar el vrea să îi respecte această limită. Nu că e al meu, dar mi se pare așa de frumos!”, a transmis Dana Rogoz pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu am fost niciodată genul de părinți stricți cu programul lor”

Dana Rogoz e foarte activă pe rețelele de socializare, chiar și atunci când e în vacanță postează zilnic. Așa a făcut și în vacanța în Thailanda, când a surprins cu imaginile făcute fiicei sale. Actrița o are pe Lia, micuța de un an și jumătate, și pe Vlad, fiul în vârstă de șapte ani și jumătate.

În cadrul unei postări, vedeta a spus că ea și soțul nu sunt stricți cu programul copiilor. Nu au probleme cu ei în vacanță cu somnul, dorm pe unde apucă, chiar și pe două scaune, cum a fost acum cazul fetiței lor. „Lia dormind lângă noi la masă, în timp ce ne luam prânzul liniștiți, pare să fi fost cea mai iubită imagine a zilei, dintre toate cele postate în stories. Am primit foarte multe mesaje în privat legate de somnul ei, dacă am vreun secret anume, dar adevărul e că și Vlad, și ea au dormit oriunde și oricând.

Cred că nici nu au avut încotro. Efectiv au fost nevoiți de mici să se adapteze stilului nostru de viață Așa cum vă povesteam, noi nu am fost niciodată genul de părinți superstricți cu programul lor, să îi culcăm numai la ei în pat, numai cu o anumită pătură sau jucărie, numai într-un anumit fel. Lia, la fel ca Vlad la vârsta ei, adoarme cel mai rapid în cărucior, când vine ora de somn. Apoi facem ușor transferul oriunde, în pat, pe două fotolii, scaune, improvizăm ceva, în funcție de locul în care ne aflăm.

Azi a adormit în sistemul de purtare și de acolo am scos-o și am așezat-o pe acest pătuț improvizat, pentru care și doamna de la restaurant m-a ajutat imediat cu niște perne moi suplimentare. Ah, și nu au o problemă cu zgomotele: când dorm, dorm amândoi profund. În concluzie, am avut un prânz în tihnă, am ras 3 feluri de mâncare, în timp ce Lia a dormit continuu, neîntoarsă”, a scris Dana Rogoz pentru fanii ei din mediul online.

PARTENERI - GSP.RO Uluitor cât câștigă Roxana Ciuhulescu la Survivor. Salariul este uriaș, de 20 de ori mai mare decât cel pe care îl are la Ministerul Sportului

Playtech.ro Tragedie în politica din România. Un senator a murit la doar 45 de ani

Observatornews.ro Mamă găsită bătută până la moarte și fiica ei de 4 ani zăcând inconștientă, în casa lor din Kansas City, la 12 ore după ce a sunat la 911

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2022. Capricornii sesizează avantajele contextului, dar nu le pot fructifica, pentru că sunt incomplete

Știrileprotv.ro Ce arată acele ”Ceasului Apocalipsei” și cât mai avem până la „miezul nopții”. Anunțul oamenilor de știință