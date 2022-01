La doar o zi după ce paginademedia.ro a anunțat pe surse că Dan Negru pleacă de la Antena 1, trustul Kanal D a făcut anunțul oficial. La scurt timp după ce postul cu acționariat turcesc a dezvăluit marea mutare din televiziune, prezentatorul a avut și el o reacție.

Acum, Dan Negru a fost plăcut impresionat de toate cuvintele frumoase care s-au spus despre el și a postat un mesaj pe una dintre rețelele de socializare. Fostul prezentator de la Antena 1 a rămas fără cuvinte atunci când a văzut momentul special pe care România TV l-a realizat special pentru el și în care i s-a mulțumit public pentru toți anii de muncă în televiziune.

„Nu merit nimic din cuvintele frumoase scrise în sutele de articole din zilele astea. Nimic! E meritul formatelor și al echipelor! Dar cel mai mult m-a emoționat concurența. Între Antena și Kanal D, România TV a avut aseară un episod prin care mi-a mulțumit pentru anii mulți de televiziune. Nu sunt obișnuit cu normalitatea asta. Sau nu în timpul vieții. De vreo trei ori m-am pipăit să văd dacă n-am murit. În lumea mare a televiziunii asta e normalitatea. Mi-l amintesc pe Berlusconi mulțumindu-i public lui Paolo Bonolis, prezentator italian, atunci când acesta a plecat de la Mediaset la RAI. Noi, televiziunea de aici, am pierdut mulți oameni cărora n-am apucat să le spunem că-i prețuim cât trăiau… Cristina Țopescu, Andrei Gheorghe, Mile Cărpenișan, Tavi Iordachescu… Am vorbit ieri la telefon cu Horia Moculescu. Tocmai ieșise din spital și avea vocea stinsă… 84 de ani. I-am promis ca mâine ne întâlnim și vineri filmam pentru „Legendele”. A fost o vreme șeful divertismentului în TVR. A fost și șeful meu. Povara recunoștinței e mai de preț decât povara urii! Lecția de aseară”, a scris Dan Negru pe una dintre rețelele de socializare.

Dan Negru, regele audiențelor în două țări

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, „Deal or No Deal”, „Minute to Win It”, „Money Drop”, „Lets Make a Deal”.

A fost supranumit „regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova. A fost inclus în Top Host European Broadcast datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale care au fost lider de audiență. Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune.

Anul 2022 vine, așadar, cu surprize uriașe pentru telespectatorii Kanal D, care vor avea parte de noi experiențe totale în ceea ce privește spectacolul TV la superlativ. Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune.

