Leon, băiețelul lui Kamara, suferă de o boală care necesită numeroase intervenții chirurgicale. Costurile sunt mari, iar interpretul nu mai face față financiar.

„În primă instanță, am făcut-o și o fac pentru băiatul meu, pentru că sunt nevoi care nu pot fi ignorate, nu pot să mă uit în ochii copilului meu și să zic: «Tati, stai că n-am!». An de an avem operații, an de an am nevoie să adun fonduri, mulți se întreabă: «Bă, dar ești artist!?».

Sunt artist, dar noi nu mai profesăm de doi ani aproape și economiile se duc, mai ales când mai sunt și probleme în decor, pe care nu le-am anticipat și viața ni le-a dat ca atare.

Mergem înainte, luptăm, puștiul e din ce în ce mai bine, reușește să se ridice în genunchi acum, din punct de vedere cognitiv este o minune de băiețel, așa că eu pentru el am ales să intru în ring, să lupt pentru el.

Pe asta nu o făcusem și era păcat să nu încerc, adică nu să o încerc, să o fac, că practic eu nu încerc nimic, eu fac totul!”, spune Kamara pentru Cancan.

