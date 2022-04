„Să trăiești cu numele, iubitule! Iubesc totul la tine”, a transmis cântăreața în mediul online în dreptul unei fotografii în care apare alături de iubitul ei. Fanii ei au reacționat cu sute de like-uri și comentarii de felicitare.

Cine e iubitul lui Nicole Cherry

Nicole Cherry a găsit bărbatul potrivit lângă care a simțit că poate deveni o mamă, chiar dacă are 23 de ani, iar mulți au spus că e prea devreme pentru acest pas. Florin, logodnicul cântăreței, este cu 8 ani mai mare decât aceasta, însă diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ei.

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Nicole Cherry a povestit cum s-a îndrăgostit de Florin, deși se știau de foarte multă vreme. La început, artista nu i-a acordat prea multă atenție acestuia.

„Nu neapărat că nu aveam ochi pentru el, dar pur și simplu nu era momentul. Fiind și mai mică în momentul ăla – el e mai mare cu 8 ani – diferența se simțea puțin mai tare atunci. Acum, având 22 de ani, deja diferența nu se mai simte atât de tare ca atunci când aveam 16. Ușor, ușor, am început să vorbesc cu el, să-l cunosc, să-mi dau seama că e un om care mă face să zâmbesc și care are simțul umorului, ceea ce pentru mine e foarte tare. Era, așa, mai mult o chestie între noi… Pur și simplu, din respect pentru tata, mă ajuta de fiecare dată când aveam nevoie. Râdeam când ne întâlneam și, ușor, ușor, am râs atât de mult că… am rămas împreună”, a declarat Nicole Cherry pentru VIVA! anul trecut.

Se căsătoresc în curând

Nicole Cherry face nuntă și botez în aceeași zi. Nicole Cherry a dezvăluit faptul că marele eveniment va avea loc în luna mai. Artista și Florin Popa s-au decis să-și unească destinele în aceeași zi cu botezul fiicei lor. „Cumva va avea loc cununia noastră practic, dar pe cea religioasă o vom păstra pentru un eveniment din viitor. Dar va avea loc cununia, pur și simplu vom spune DA și ne vom axa pe evenimentul Anastasiei, pentru că vrem să fie despre ea, nu despre noi”, a spus Nicole Cherry.

„Nașii vor fi prietenii noștri de familie, pe care îi cunosc eu de foarte mult timp, de la 14 ani, sunt nașii Anastasiei, iar nașii de cununie vor fi oamenii apropiați sufletului nostru, din partea lui Florin”, a adăugat Nicole Cherry.

