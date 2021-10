Detalii din viața lui Gheorghe Turda. „Când am intrat pe scenă și am început să cânt, nu m-a recunoscut nimeni”

,,Am citit pe Facebook o amintire scrisă de când am cântat o romanță la un eveniment celebru și mi-am amintit ca atunci când am intrat pe scenă și am început să cânt nu m-a recunoscut nimeni pentru că eram costumat. Am avut foarte multe emoții la acel eveniment.

Emoțiile trebuie să fie constructive, nu distructive. Am trecut prin multe momente, un eveniment asemănător l-am avut la Sala Palatului unde am cântat o doină, iar drumul din culise până la scenă mi s-a părut foarte lung”, a spus zâmbind artistul, potrivit Spynews.

Interpretul de muzică populară a dezvăluit că mai trece prin momente grele atunci când își aduce aminte de apropiații săi care nu mai sunt în viață.

,,În primul rând îmi este dor de părinți, de regretata mea soție, de cei care nu mai sunt printre noi. Când eram plecat în turnee prin țări străine, îmi era un dor cumplit de cei de acasă.”, a mai declarat Gheorghe Turda.

