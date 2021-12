„Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele, sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci.

Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, spune Florin Dumitrescu despre prima zi lui de muncă, potrivit Spynews.

„În momentul în care înveţi meniul unui restaurant, schimbă restaurantul, nu ai de ce să mai stai acolo. După ce ajungi să fii foarte tare, adică să ştii să găteşti orice în mai multe feluri, atunci oricine îţi va da oricât ceri“, a fost sfatul pe care l-a primit Florin Dumitrescu. „La 17 ani, ca bucătar, câștigam de 3 ori mai mult ca mama”, spune juratul de la „Chefi la cuțite”.

