Dezvăluirea neașteptată făcută What's Up, chiar de ziua lui de naștere. Și-a cerut iubita de soție, la 33 de zile după ce s-au cunoscut. Ce se întâmplă acum între ei

„La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție. Pe nou, am zis. După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viata, am intrebat-o si uite-ne.

Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul.

Eu, ca ființă, sunt foarte fragilă de felul meu. De Valentines Day bem un vin, poate facem un copil, dacă ne ajută bunul Dumnezeu”, a spus cântărețul în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.

„Pentru iubire nu ai nevoie de acte. Asta cred eu. Iubirea rămâne, nu? Noi ne bucurăm de iubire în general, nu ne trebuie o zi specială pentru asta. Gesturile mărunte contează”, a spus și Alicea Badea.

Declarația lui What’s Up vine la scurt timp după ce fosta lui soție, Simina, a vorbit pentru prima oară despre noul ei iubit.

