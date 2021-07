Dezvăluirile Danei Rogoz la 9 ani de la nunta cu Radu Dragomir. „Avem nenumărate planuri”

„9 ani de atunci ❤ Azi sărbătorim Nuntă de Salcie, sub salcia din curtea viitoarei noastre case de vacanță din Viscri. Pentru că avem nenumărate planuri minunate pentru anii care urmează, tot împreună. Te iubesc, Radu meu bun.”, a scris vedeta pe Facebook.

Toți cei care o urmăresc i-au apreciat postarea și i-au lăsat o mulțime de mesaje, toate de felicitare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Cei doi nu au plecat să sărbătorească în afara României, sunt cu rulota la Viscri, acolo și-au cumpărat o casă, care momentan este ruină, trebuie refăcută.

„Așa am amenajat ieri grădina noastră de la Viscri. Fă Răi din ce ai! Și cum casă încă nu avem, pentru că e în continuare la stadiu de „ruină”, am parcat autorulota în curtea ei și am făcut o comandă pentru câteva piese și decorațiuni de exterior, care să ne bucure zilele și nopțile petrecute aici.”, a mai dezvăluit vedeta care a arătat și poze cu felul în care petrec.

Într-o imagine, Dana Rogoz și-a surprins și copiii. Băiețelul și fiica sunt pozați pe stradă, printre vaci.

„Suntem la Viscri, dormim în autorulota, ne plimbam toată ziua pe uliță, mâncăm excelent pe la casele vecinilor și ne bucurăm, că de fiecare dată, de spectacolul serii, când animalele se întorc la casele lor.”, a mai adăugat ea.

PARTENERI - GSP.RO Incredibil! A băut, s-a drogat, a mituit și a intrat la finala Euro 2020 fără bilet! Ce a urmat

Playtech.ro ȘOC TOTAL! De ce NU poate divorța Reghe de Ana! E HALUCINANT ce se întâmplă...

Observatornews.ro EXCLUSIV. Imagini surprinse cu câteva secunde înainte ca elicopterul să aterizeze forţat în Bucureşti. Aparatul de zbor pierde brusc altitudine

HOROSCOP Horoscop 15 iulie 2021. Gemenii vor avea ocazia de a clarifica pentru ei anumite sentimente și emoții

Știrileprotv.ro A vrut să-i facă curățenie în casă unui prieten, dar a greșit locuința. Reacția proprietarei când a ajuns acasă

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE (Publicitate) Suporterii români mizează pe crabii echipelor adverse la Microbist de România