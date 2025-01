Diana Sar spune că rolurile din piesele în care joacă îi aduc aminte de experiențe trăite și în viața sa personală. Așa se face că unul dintre personajele pe care le interpretează recent i-a reamintit o situație prin care a trecut în urmă cu ceva timp.

„Lucrez la trei spectacole, două vor avea premiera pe 20 și 24 februarie. Am rolul unei femei care e îndepărtată de mine, e o fată care nu are cea mai bună intenție, o prietenă pe care nu ți-ai dori să o ai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În piesă, îi cam fur bărbatul prietenei mele, iar eu în niciun caz nu aș putea face asta. În viața reală, da, mi s-a întâmplat să aflu că o prietenă foarte apropiată era acasă la iubitul meu, la ora 22. Când am întrebat eu foarte frumos, ca o doamnă, căci intenția mea era să o iau de păr, desigur, mi-a spus că au discutat lucruri legate de Amazon”, a povestit Diana Sar pentru CANCAN.RO.

„Eu de la el am aflat, iar cu ea am rupt imediat prietenia și atât, nu am mai avut alte discuții! După ceva ani, i-am zis că sunt OK cu asta, a trecut. Eram cu acel iubit de aproape un an. Eu i-am trimis un mesaj vocal, iar el mi-a spus că nu poate asculta fix atunci, pentru că ea era la el”, a continuat actrița din serialul Vlad.

Recomandări Alina Bârgăoanu, expert în dezinformare: „România trebuie să inițieze programe de alfabetizare media și informațională, cum au țările baltice”

Diana Sar recunoaște că a învățat ceva din acest episod urât. „Prima reacție a fost la el, pentru că la un bărbat te aștepți, dar la prietena mea nu mă așteptam. Cu el am continuat, pentru că el a spus că nu s-a întâmplat nimic. După acest episod, nu am mai fost așa naivă. La ea chiar nu mă așteptam.

A fost un șoc pentru mine! Dacă era orice altă fată, nu aveam nimic cu ea, pentru că nu ar fi avut vină, dar ea era o prietenă”, a încheiat Diana Sar, pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News