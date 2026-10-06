Dida Drăgan, apariție rară la 80 de ani. Artista a revenit pe scenă pentru un moment special

Dida Drăgan a revenit în fața publicului la doar câteva săptămâni după ce a împlinit 80 de ani. Artista a urcat pe scena Centrului Cultural Ion Besoiu din Sibiu, în cadrul concertului aniversar dedicat celor 55 de ani de carieră ai compozitorului Adrian Ordean.

Dida Drăgan a demonstrat că nu intenționează să renunțe la muzică, chiar dacă în septembrie a împlinit 80 de ani. La începutul lunii octombrie, artista a urcat pe scena Centrului Cultural Ion Besoiu din Sibiu, unde a participat la concertul dedicat celor 55 de ani de carieră ai compozitorului Adrian Ordean.

Evenimentul a reunit mai multe nume cunoscute din muzica românească, printre care Compact, A.S.I.A., Amadeus, Riff și Taylor. Pe scenă au urcat și tineri interpreți, precum și elevi ai școlilor de muzică din Sibiu.

Dida Drăgan a cântat „De câte ori”

Unul dintre momentele serii i-a aparținut Didei Drăgan. Artista a interpretat piesa „De câte ori”, compusă de Adrian Ordean, melodie care face parte din repertoriul său. Prezența cântăreței a fost primită cu entuziasm de publicul din Sibiu. Dida Drăgan a vorbit cu apreciere despre spectatori și despre compozitorul aniversat, subliniind legătura profesională construită de-a lungul anilor.

Pentru artistă, revenirea pe scenă a fost și o ocazie de a cânta din nou în fața publicului, la scurt timp după aniversarea celor 80 de ani.

Deși momentul de pe scenă a fost primit cu căldură de spectatori, Dida Drăgan a povestit că pregătirile dinaintea concertului au fost dificile. Artista a spus că a petrecut mai multe ore în frig înainte de a urca pe scenă. În ciuda condițiilor, a susținut momentul pregătit pentru concertul aniversar al lui Adrian Ordean.

Dida Drăgan, o carieră de peste cinci decenii

Dida Drăgan, pe numele său real Didina Alexandra Drăgan, s-a născut pe 14 septembrie 1946, în județul Dâmbovița. Cântăreața și autoarea de versuri s-a remarcat printr-o voce puternică și un stil interpretativ distinct.

De-a lungul carierei, artista a abordat mai multe genuri muzicale, printre care rock, pop, folk și jazz. A participat la numeroase concursuri și festivaluri de interpretare și compoziție și a obținut premii în România și în străinătate.

Dida Drăgan a rămas în memoria publicului prin piese precum „De câte ori”, „Floare de colț”, „Ochii ploii”, „Mi-e dor de tine”, „Să mă iubești”, „Poveste fără final”, „O lacrimă de stea”, „Te caut iar” și „Arde și doare”.

Un alt cântec cunoscut din repertoriul său este „Vechiul pian”, cu care artista a obținut Premiul I la concursul „București '71”.

„Lebăda neagră” a muzicii românești

De-a lungul timpului, Dida Drăgan a fost asociată și cu imaginea unei artiste care preferă aparițiile sobre și ținutele negre. De aici a apărut și supranumele de „Lebăda neagră” a muzicii românești.

Cariera sa se întinde pe mai bine de cinci decenii, iar revenirea pe scenă la 80 de ani a readus-o în fața publicului care îi urmărește activitatea de mai multe generații.

Care sunt secretele Didei Drăgan pentru o viață lungă

Într-un interviu acordat emisiunii „La Măruță”, de la PRO TV, Dida Drăgan a vorbit și despre stilul său de viață și despre lucrurile pe care le consideră importante pentru a se menține în formă.