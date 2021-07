Dolly Parton a recreat, la 75 de ani, coperta Playboy din 1978, cadou pentru soțul ei

Dolly Parton a împărtășit cadoul pentru soțul ei și fanilor ei, prin intermediul rețelelor sociale. „Îți amintești când am spus acum ceva vreme că aș vrea să pozez din nou pentru Playboy când o să am 75 de ani?”, spune Dolly în videoclip. „Acum am 75 de ani, dar revista nu mai există!”, continuă ea.

Its always #HotGirlSummer for my husband, Carl ? Happy birthday my love! pic.twitter.com/utz7Atpk3F — Dolly Parton (@DollyParton) July 20, 2021

În America, revista nu mai este publicată pe hârtie. ,,Soțul meu a iubit întotdeauna acea copertă Playboy. Atunci m-am gândit, cum îl pot face fericit? Deci, în această ținută. Crede că încă sunt „o puicuță fierbinte”, după 57 de ani de căsătorie și nu voi vorbi despre această idee!”, a spus un Dolly râzând.

Dolly Parton pe coperta revistei Playboy, în 1978. Foto: Profimedia Images

Parton a făcut chiar și o ședință foto în costumul ei de iepuraș și a făcut o copertă specială pentru Carl, pe care a încadrat-o lângă coperta sa din 1978.

Fanii au reacționat cu entuziasm la gestul lui Dolly. „De aceea, Dolly Parton este patrimoniu național! La urma urmei, această femeie merită. Este atât de pură, atât de personală și atât de dulce. Doamne, cum o iubesc!”, scrie un fan.

Un altul spune: „Carl este un «ticălos norocos». Este căsătorit cu această femeie minunată de 57 de ani și apoi primește o astfel de surpriză la 79 de ani. Vreau și eu o femeie așa!”.

