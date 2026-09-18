Țările cu cele mai murdare plaje din lume, pe care ar trebui să le eviți pentru vacanța din 2027: „Se simte un miros de alge marine descompuse”

Un sondaj realizat în rândul a 2.033 de britanici de către InsureandGo a desemnat Anglia drept țara cu cele mai murdare plaje din Europa în vara anului 2026.

Potrivit datelor colectate de compania de asigurări de călătorie InsureandGo și relatate de publicația britanică Express.co, în cadrul unui studiu efectuat pe un eșantion reprezentativ de peste 2.000 de adulți, aproape jumătate dintre respondenți, mai exact 45%, au indicat Anglia ca fiind destinația cu cele mai afectate plaje de gunoaie, plastic și reziduuri de canalizare.

Procentul plasează Anglia la o distanță uriașă față de următoarele țări din clasament, Spania și Țara Galilor, ambele fiind menționate de câte 12% dintre participanți.

Cercetarea a fost desfășurată în două etape, în lunile iunie și august 2026, iar 60% dintre persoanele intervievate au declarat că au vizitat cel puțin o țară unde plajele nu se ridicau la standardele minime de curățenie.

Liderii industriei de turism arată că deciziile de vacanță au fost influențate serios în această vară atât de valurile de căldură extremă, cât și de căutarea unor destinații sigure. Totuși, dezamăgirea provocată de starea de degradare a zonelor de coastă rămâne un factor determinant pentru viitoarele rezervări.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De cealaltă parte, datele oficiale furnizate de Departamentul pentru Mediu, Hrană și Afaceri Rurale din Regatul Unit nuanțează percepția publicului. În cadrul evaluărilor oficiale, 32 de zone destinate scăldatului din Anglia, adică aproximativ 7,1%, nu au îndeplinit standardele minime de calitate, fiind clasificate drept slabe.

Plajele din Anglia au fost descrise de turiști ca fiind murdare sau chiar respingătoare: „Loc oribil, fără toalete, înghețată sau cafea disponibile. Accesibilitatea este groaznică și destul de des se simte un miros de alge marine descompuse. De evitat cu orice preț. Această plajă este rareori vizitată de localnici, deoarece, deși apele uzate sunt acum tratate într-o vale vecină, dacă plouă abundent, apa deversată se varsă direct în mare pe această plajă”, scrie în recenzia unui turist, lăsată pe Google Maps.

În schimb, peste 92% dintre cele 449 de ape de scăldat monitorizate de Agenția de Mediu au trecut testele pentru bacteriile Escherichia coli și enterococi intestinali în timpul sezonului oficial.