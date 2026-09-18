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Pentru prima dată în istorie, Vaticanul intră în cursa pentru Oscar. Povestea incredibilă, dar reală, din spatele „Green Lava”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Pentru prima dată în istorie, Vaticanul intră în cursa pentru Oscar cu un film despre un tânăr care și-a pierdut fratele. Sursă foto: Getty Images / imagine prelucrată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Pentru prima dată în istorie, Vaticanul intră în cursa pentru Oscar cu un film despre un tânăr care și-a pierdut fratele. Sursă foto: Getty Images / imagine prelucrată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
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Vaticanul face un pas fără precedent spre Premiile Oscar. „Green Lava”, un scurtmetraj documentar realizat în colaborare cu instituțiile media ale Sfântului Scaun, urmează să fie înscris în cursa pentru cel mai bun scurtmetraj documentar, marcând o premieră în istoria de 97 de ani a premiilor Academiei, scrie News.ro.

Cuprins:

Prima producție legată de Vatican care intră în cursa pentru Oscar

Biserica Romano-Catolică nu este deloc străină de marile filme premiate la Hollywood. În 1943, „Cântecul lui Bernadette” a câștigat patru Oscaruri, iar doi ani mai târziu „Drumul presărat cu stele”, povestea unui tânăr preot din New York, a primit șapte statuete.

De această dată însă situația este diferită și pentru prima oară când o producție realizată în colaborare directă cu structurile media ale Vaticanului este pregătită pentru înscriere în cursa Academiei.

GREEN LAVA Trailer

„Green Lava” nu va reprezenta oficial Vaticanul în categoria celui mai bun film internațional. Scurtmetrajele documentare au alte reguli și nu au nevoie de desemnarea oficială a unui guvern sau a unui comitet național, așa cum se întâmplă cu lungmetrajele internaționale.

„Green Lava” va fi proiectat între 18 și 24 septembrie la Lumiere Music Hall din Beverly Hills, California. Premiera are loc azi, 18 septembrie, iar după această perioadă de proiecții echipa de producție urmează să încheie formalitățile necesare pentru înscrierea filmului la Oscar. Proiecțiile din Los Angeles fac parte din procesul prin care pelicula încearcă să devină eligibilă pentru competiție.

Cine este Giacomo, tânărul din centrul filmului

Documentarul îl urmărește pe Giacomo Mattivi, un tânăr din nordul Italiei care suferă de distrofie musculară Duchenne, o boală genetică ce provoacă slăbirea progresivă a musculaturii. Viața lui este marcată și de pierderea fratelui său, Mattia, care suferea de aceeași afecțiune. Filmul arată însă și felul în care Giacomo își găsește puterea în familie, prieteni, comunitatea din jurul său și în natura Dolomiților. Vatican News îl prezenta încă din 2025 pe Giacomo drept un tânăr care, în ciuda limitărilor fizice, continuă să se bucure de viață și să fie susținut de un grup apropiat de prieteni, studiază sociologia, este catehet, scrie poezie și este pasionat de cinema, muzică și natură. Joacă fotbal alături de prieteni, are chiar și o mică activitate de vânzare de ouă și continuă să-și facă planuri pentru viitor.

Afișul oficial al documentarului „Green Lava”, despre Giacomo Mattivi, realizat în colaborare cu Vatican News, Radio Vaticana și Vatican Media. Filmul este proiectat la Lumiere Music Hall din Beverly Hills, în cadrul procesului de calificare pentru Premiile Oscar. Sursă foto: Vatican News
Afișul oficial al documentarului „Green Lava”, despre Giacomo Mattivi, realizat în colaborare cu Vatican News, Radio Vaticana și Vatican Media. Filmul este proiectat la Lumiere Music Hall din Beverly Hills, în cadrul procesului de calificare pentru Premiile Oscar. Sursă foto: Vatican News

Paolo Ruffini, prefectul Dicasterului pentru Comunicare al Vaticanului, spune că tocmai povestea tânărului a făcut ca proiectul să fie dus mai departe către Oscaruri.

„Povestea lui Giacomo merită să fie cunoscută de toată lumea”, a declarat Ruffini.

Povestea lui Giacomo a fost deja spusă de Radio Vatican – Vatican News în 2024, într-un podcast în cinci episoade, intitulat „Il talento di Giacomo” iar filmul este, practic, continuarea poveștii pe care Vaticanul o urmărește de ceva vreme. Paolo Ruffini a explicat că Vaticanul salută posibilitatea ca „Green Lava” să intre în procesul de selecție pentru Premiile Academiei.

„Green Lava este un antidot pentru ochii noștri încețoșați”

Filmul este regizat de Lia Beltrami și Ali Aksu. Producția a fost realizată de compania Emotions to Generate Change, în colaborare cu Vatican News, Radio Vaticana și Vatican Media. Proiectul nu este unul apărut peste noapte. „Green Lava” a avut premiera la Roma pe 25 ianuarie 2025, în timpul Jubileului Lumii Comunicării, iar Giacomo s-a întâlnit atunci și cu Papa Francisc, iar ulterior a mai fost proiectat în cadrul unor evenimente organizate de Dicasterul pentru Comunicare.

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Giacomo spune că filmul poate fi, într-o perioadă de „mare incertitudine și tensiune mondială”, „o cheie pentru a vedea ce este mai bun în fiecare dintre noi”, iar apropierea de cursa pentru Oscar nu reprezintă pentru el un motiv de orgoliu, ci o șansă ca „mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni”, scrie agenția de presă a Vaticanului.

Regizoarea Lia Beltrami spune că forța și bucuria de a trăi ale lui Giacomo „te ating în fiecare celulă” și vede în povestea lui, a fratelui său și a comunității din jur un exemplu de autenticitate și solidaritate.

„Doar cei care poartă ochelari înțeleg dificultatea de a vedea atunci când lentilele li se aburesc. Green Lava este un antidot pentru ochii noștri încețoșați, chiar și fără ochelari” și un film „viu, emoționant”, devenit „o călătorie în frumusețea explozivă a vieții și a prieteniei”, a spus Ruffini.

„Green Lava” va încerca să obțină o nominalizare la cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar. Gala este programată pentru 14 martie 2027, la Dolby Theatre din Hollywood, potrivit calendarului oficial anunțat de Academia Americană de Film. Nominalizările vor fi anunțate pe 21 ianuarie 2027.

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Tags: Premiile Oscar 2026 Vatican
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