Ce s-a întâmplat cu Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, înainte de a naște. „M-am speriat. Am ajuns la spital când...”

Ecaterina Ladin a vorbit în cadrul emisiunii „La Măruță”, de vineri, 5 martie, despre nașterea fiului ei.

„Cred că a vrut să fie vărsător, până la urmă, nu pești. A vrut să vină mai devreme, eh, asta este. M-am speriat. Am zis: Ce se întâmplă?. A fost o naștere spontană și cum am vrut să nasc natural, așa s-a și întâmplat, dar mai repede. Am ajuns la spital când a trebuit, la timp.

Toate lucrurile au decurs foarte bine. Foarte ușor, cum mă așteptam”, a spus Ecaterina la Pro TV.

Întrebată de Cătălin cum s-a acomodat fiul ei mai mare frățiorului mai mic, actrița a mai spus: „Marcu s-a rugat la Dumnezeu să-i aducă un frățior și a fost foarte încântat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Îmi cerea poze în fiecare zi, dar Petru nu era cu mine, era în secția de neonatologie și nu puteam să merg cu telefonul, nu puteam să fac poze. (…) Când în sfârșit l-a văzut a fost foarte încântat, a venit cu flori și mi-a mulțumit. Și acum este foarte încântat.

A zis că nu poate să trăiască fără el. Îl pupă, îl ia în brațe, lucrurile decurg bine, deocamdată. A zis că-l iubește mai mult decât pe noi”.

Citeşte şi:

Începe votul secret pentru lista Oscar: competiție infernală pentru „Colectiv”. În 65 de ani, doar trei documentare au prins nominalizarea la Film Internațional!

INSP: După rapel, 446 de persoane s-au infectat cu COVID și 4 au murit. Ce afecțiuni aveau

Surse: Trei polițiști au fost arestați preventiv, în dosarul în care sunt acuzați că au torturat doi tineri

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV „Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar. Am fost șocată o săptămână” Dezvăluiri în premieră

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Momentul în care tânărul din București s-a aruncat în gol de pe acoperiş. Fosta iubită a asistat la scenă

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2021. Vărsătorii sunt dornici de interacțiuni cât mai diverse, de ieșiri interesante

Știrileprotv.ro Pfizer face concedieri în Belgia şi transferă activităţile în România. Detalii aici

Telekomsport Prezentatoarea TV care s-a cuplat cu un copil de 17 ani. Ea este cu 19 ani mai mare: ”Amândoi eram singuri”

PUBLICITATE Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)