Este o mamă fericită și împlinită cu doi băieți sănătoși, care în fiecare zi îi aduc multe bucurii. Fiul cel mic al actriței, Petru, a împlinit 1 an. Ecaterina Ladin a fost în platoul emisiunii „La Măruță”, în ediția de marți, 22 februarie, unde a dezvăluit că în urmă cu câteva luni micuțul a ajuns de urgență la spital. Atunci, Petru avea doar 8 luni și și-a rupt piciorul după ce a căzut din căruțul în care dormea.

„Petru a împlinit 1 an, să fie sănătos. E bine, e foarte bine. Sunt împlinită, fericită, am 2 băieți frumoși, sănătoși și fericiți. A căzut din căruț și a avut piciorușul rupt. Din neatenția noastră, e greșeala mea și nu o mai fac“, a spus Ecaterina Ladin, invitată în emisiunea „La Măruță“.

Actrița a recunoscut că totul s-a întâmplat din cauza faptului că a ales să nu îl mai lege, pentru că dormea și nu voia să-l deranjeze. Când a ridicat căruciorul pe câteva drepte, micuțul a căzut. Bebelușul a început să plângă, iar mama lui nu știa ce se întâmplă cu el. Situația tristă a avut loc la munte, în Poiana Brașov, și au mers de urgență la spital cu copilul.

„Dormea și am zis că nu îl leg, pentru că doarme. Eram în Poiana Brașov și, când am ridicat căruciorul niște trepte și a căzut. Vai, dar cum plângea. Nu înțelegeam ce îl doare, ce s-a întâmplat. Când l-am luat în brațe, am văzut că un picioruș nu era ridicat. Avea 8 luni“, a mărturisit ea, relatează playtech.ro.

„Plângeam și îi spuneam că sunt o mamă rea”

Petru a avut fractură de femur, însă acum este bine. Micuțul nu a început încă să meargă în picioare, pentru că a avut această problemă cu piciorul. Ecaterina Ladin a spus că s-a simțit foarte vinovată la momentul respectiv și îndeamnă toate mămicile să fie tot timpul cu ochii pe copii.

„Am mers la spital. Avea fractură de femur, a stat o lună în gips. Încă nu merge singur, doar ajutat. Dar e bine acum, e mic și sănătos. Mi-a fost greu să îi spun medicului, dar am recunoscut tot. Plângeam și îi spuneam că sunt o mamă rea. Așa că, mămicilor, legați copiii cu 10 hamuri“, a mai povestit actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță.

