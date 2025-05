Acum, vedeta este însărcinată pentru a treia oară, după ce i-a adus deja pe lume pe Amedeea și pe Damian, iar într-un interviu pentru Viva ea a vorbit despre momentele petrecute în familie, alături de soțul ei și de cei doi copii.

Vedeta este ajutată foarte mult de către soțul ei

„Sunt bine, ocupată cu cei mici. Am tot felul de activități. Ei mă țin mereu ocupată, dar am învățat să mă organizez mult mai bine. Sunt pasionată de redecorare și m-am gândit să fac asta acasă, de când am aflat că sunt iar însărcinată. Am început să schimb camerele între ele, să fac un loc pentru bebeluș… Apoi mi-am dat seama că e mai bine ca bebelușul să aibă cuibul central în camera copiilor, să pot sta cu toți copiii în același timp, chiar dacă o să fie și un nou-născut. Probabil o să fie mai greu noaptea, dar ne adaptăm.

Cred că până la urmă o să rămână în camera copiilor și am realizat asta abia după ce am golit o cameră de mobilă. Apoi am pus totul la loc. Am treabă multă, am activitate, nu glumă. Nu mă plictisesc deloc”, a spus Emily Burghelea.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a dezvăluit și că, deși este însărcinată pentru a treia oară, ea și soțul ei nu au avut niciodată o bonă pentru copii.

„Le place maxim ideea că o să mai aibă un frățior sau o surioară. Sunt foarte entuziasmați și mă bucur, pentru că Amedeea îmi pupă burtica, Damian la fel, deși are numai doi ani. Soțul este în culmea fericirii. De când a aflat că o să fim părinți pentru a treia oară, el merge la sală în fiecare zi. A făcut mușchi. Face și sală, se ocupă în continuare de doctorat, pentru că este la doctorat. Studiază, are 50 de job-uri și el, dar în fiecare zi duce copiii la grădiniță, îi ia de la grădiniță…

Oricând pot să mă bazez pe el. Mă ajută extraordinar de mult. El este echilibrul meu și capul familiei și puterea mea. Nu știu ce aș face fără el, pentru că mă bazez de fiecare dată pe el. Noi nu avem bonă, adică i-am crescut de mici, singuri. Am încercat, la un moment dat, să apelăm la o bonă, pentru că au fost și momente grele în care nu mai puteam. Am încercat să apelăm la serviciile unei bone, am încercat să aducem una din străinătate. Dar Dumnezeu nu a vrut să ne deschidă porțile așa”, a mai spus vedeta pentru Viva.

Motivul pentru care Emily Burghelea nu are bonă pentru copii

Emily Burghelea a afirmat sincer și de ce nu a insistat să găsească o bonă: „Nu se compară nimic cu momentele în care îi crești tu, exact așa cum vrei. Noi îi luăm cu noi în toate vacanțele noastre. Petrecem timp cu ei. Există această conexiune cu ei, ca orice relație frumoasă între părinte și copil, pe care trebuie să o clădești. Dacă nu faci asta, nu ai relația. Și dacă nu ai o relație, nu ai cum să te impui sau să-i educi în vreun fel. Până la urmă este și despre a-i modela, nu doar despre a-i crește. Trebuie să îi modelezi și să fie mâna ta acolo, pe altcineva nu poți să te bazezi”.

