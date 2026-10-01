Fiona, fiica actorului Chad Lowe, a murit la doar 13 ani. Mesajul dureros transmis de familie

Fiona, fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter, a murit la vârsta de 13 ani. Familia a confirmat decesul printr-o declarație transmisă marți și a cerut rugăciuni și discreție în această perioadă.

Fiona, fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter, a murit la vârsta de 13 ani. Familia a confirmat vestea într-o declarație transmisă publicației Page Six marți. „Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona. Era o fată iubitoare, inteligentă, creativă și îi plăcea să danseze”, a transmis familia.

Membrii familiei au vorbit și despre relația Fionei cu surorile și părinții săi. „Era adorată de surorile ei și profund iubită de părinții ei. De fapt, ea era lumina vieților noastre. Moartea ei este devastatoare pentru întreaga noastră familie și vă rugăm să vă rugați pentru noi și să ne respectați intimitatea în această perioadă”.

Declarația familiei s-a încheiat cu un mesaj adresat persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală: „Dacă dumneavoastră sau cineva pe care îl cunoașteți se confruntă cu probleme de sănătate mintală, vă rugăm să apelați la Linia de prevenire a suicidului și de intervenție în situații de criză”.

Chad Lowe și Kim Painter au trei fiice

Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, și Kim Painter au trei fiice: Mabel, în vârstă de 17 ani, Fiona, în vârstă de 13 ani, și Nixie, în vârstă de 10 ani. Cei doi sunt căsătoriți din august 2010.

Părinții elevilor de la școala la care învăța Fiona au primit, marți dimineață, un mesaj din partea directorului, prin care erau informați că unul dintre elevi a murit. Numele adolescentului nu a fost menționat în mesaj.

„Cu mare tristețe vă informez despre moartea unuia dintre elevii noștri. Transmitem sincerele noastre condoleanțe familiei, prietenilor și profesorilor elevului”.

În mesaj se preciza și că la școală sunt disponibili consilieri pentru elevii și membrii personalului care au nevoie de sprijin emoțional. „Consilierii sunt disponibili să discute cu elevii și membrii personalului care ar putea avea nevoie de sprijin emoțional în această perioadă dificilă.”

Ultimul mesaj public al actorului pentru Fiona

Chad Lowe a publicat ultima fotografie cu Fiona pe Instagram în noiembrie 2025, cu ocazia zilei sale de naștere. În imagine, adolescenta zâmbea și purta cizme de cowboy. „Sărbătorim faptul că Fiona a devenit oficial adolescentă astăzi!”

Actorul i-a transmis atunci și un mesaj fiicei sale: „Continuă să dansezi prin viață, FiBear! Te iubesc atât de mult!!”

Fiicele actorului și-au pierdut casa în incendiile din Los Angeles

În februarie 2025, Chad Lowe a publicat imagini cu cele trei fiice ale sale în locul în care se afla casa copilăriei lor din Los Angeles. Locuința fusese distrusă complet în incendiul din Palisades.

Într-una dintre fotografii, cele trei fete apar cu brațele în jurul celeilalte. Actorul a vorbit atunci despre modul în care fiicele sale au trecut prin acea experiență.

„Felul în care au gestionat întreaga această experiență devastatoare este pur și simplu remarcabil. Sunt uimit de spiritul și reziliența lor. Să le ajut să treacă prin aceste momente dificile este singurul meu scop. Să fiu tatăl lor este cea mai mare bucurie și onoare a vieții mele”.

Chad Lowe a vorbit despre viața alături de cele trei fiice

În august 2024, actorul a vorbit în podcastul „Still Here Hollywood” despre experiența de a fi tatăl a trei fete și despre modul în care acest lucru i-a schimbat perspectiva.

„Îmi transformă ceea ce știam la nivel intelectual despre femei și despre egalitate, despre plafonul de sticlă care există și despre faptul că lumea este, în multe privințe, misogină... și a pus toate acestea în inima mea, pentru că am trei fiice. Așa că privesc lumea, într-adevăr, din perspectiva lor”.

Chad Lowe a precizat însă că nu vede societatea doar într-o lumină negativă și consideră că lucrurile se schimbă. „Așa că văd cum devenim cu adevărat conștienți de rolul femeilor”.