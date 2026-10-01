Concurent în cel mai recent sezon Asia Express, Maurice Munteanu face echipă cu prietena lui Connie Preda, iar cei doi au reușit să demonstreze până acum că sunt un duo puternic.

Cei doi au reușit să obțină de câteva ori imunitatea la Asia Express 2026, însă au fost și la un pas de eliminare: norocul lor a fost că simbolul a fost verde, nu roșu!

Maurice Munteanu a atras însă atenție și datorită unor vorbe pe care le spune în momentele de bucurie sau de panică. Mai exact, el vorbește de multe ori despre Tănțica, iar publicul s-a întrebat cine este această doamnă la care el face referire.

„Eu mi-am adus aminte de Tănțica. Doamne, Tănțica, ajută-ne din Ceruri, de unde ești, Tănțico! Că ce clătite făceai, Tănțico”, a spus concurentul în una dintre edițiile trecute de la Asia Express 2026.

„Și voi sunteți curioși cine este Tănțica? Că noi da”, au scris cei de la Antena 1 pe pagina oficială de Facebook a emisiunii.

Ei bine, explicația a fost oferită chiar de Maurice Munteanu, care a fost întrebat de Connie Preda la Asia Express 2026: „Dar cine e Tănțica?”.

„Tănțica e un personaj superb. Pe vremea lui Ceaușescu vindea clătite la Bariera Vergului. Le făcea cu gem de afine”, a spus criticul de modă în emisiunea de la Antena 1.

Într-un alt moment de la Asia Express 2026, Maurice Munteanu a îngenuncheat, supărat că nu a fost luat la autostop, și a început să își facă mai multe cruci. „De sufletul lui Tănțica nu m-a luat”, a spus el în timp ce se ruga în genunchi.

Apoi, invitat la „Super Neatza” alături de Connie Preda, Maurice Munteanu a dezvăluit că Tănțica și povestea din jurul ei au fost doar o invenție a lui. „Tănțica nu există! Doar că mi-a apărut în minte posibilitatea invocării unui personaj care să-mi poarte noroc”, a spus el în matinalul de la Antena 1.

Însă el la Asia Express 2026 vorbește despre femeie ca și cum ar fi un personaj real. În ediția de pe 30 septembrie 2026, după ce a primit un coș cu bunătăți românești, dar și cazare de la Irina Fodor, Maurice Munteanu i-a spus lui Connie Preda că trebuie să dea de pomană. „Nu cred! Tănțica! Connie, roagă-te! Aprinde-i o lumânare, îi dăm o pomană când ne întoarcem”, a afirmat criticul de modă.