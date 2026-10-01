Victoria Lungu a fost prezentă la căsătoria secretă a fiicei sale, Valerie Lungu cu Alex Gâlcă. Mama creatoarei de conținut a oferit primele declarații despre cununia civilă, care a fost emoționantă atât pentru ea, ca mamă, cât și pentru fata ei.

Valerie Lungu s-a căsătorit civil, luna trecută, în mare secret cu partenerul ei de viață, Alex Gîlcă. Concurenta de la Asia Express și-a dorit un eveniment restrâns, departe de ochii presei și a avut alături cele mai importante persoane din viața sa.

Victoria Lungu, mama vedetei, a oferit detalii emoționante despre ziua cea mare, mărturisind motivele pentru care a izbucnit în lacrimi la Starea Civilă.

Victoria Lungu, în lacrimi la cununia fiicei sale, Valerie Lungu

Victoria Lungu a mărturisit că a așteptat de foarte mult timp momentul în care fiica ei va face pasul cel mare. Sosită mai devreme la cununie, artista a simțit o tensiune aparte, comparabilă cu emoțiile pe care le trăia în anii în care își însoțea fiica la școală.

„Eu am așteptat evenimentul ăsta de foarte multă vreme. A fost un eveniment foarte cald, am fost împreună cu cei mai apropiați. Eu am venit un pic mai devreme pentru că aveam niște emoții așa de parcă aș fi mers la școală. Adică în fiecare an când mergea Valeria la școală, eu mergeam cu ea și aveam așa emoții. Aici au fost emoțiile mult mai profunde”, a declarat Victoria Lungu conform Spynews.

Momentele cu adevărat copleșitoare au apărut în momentul în care tinerii căsătoriți s-au îndreptat spre Starea Civilă. Tensiunea și bucuria au făcut-o pe concurenta de la Asia Express să plângă, starea fiind preluată imediat și de mama ei.

„În primul rând când au urcat pe scările de la Starea Civilă a început să plângă și după am început să plâng și eu. A fost foarte frumos, adică a durat cred că o jumătate de oră și după aceea la 17:00 ne-am văzut la castel. Vai, a fost un decor extraordinar!”, a completat mama influenceriței pentru aceeași sursă.

De ce și-a dorit Valerie Lungu o căsătorie în secret

Unul dintre motivele principale pentru care cununia civilă a fost organizată în secret a fost dorința de a proteja invitații care nu fac parte din lumea publică.

„Ea nu a vrut să vină toate televiziunile acolo să strice acest moment frumos. Pentru că nu toată lumea este publică și acolo au venit oameni care chiar nu și-au dorit să stea televiziunile pe capul lor. Și mi se pare corect. Adică eu apreciaz momentul ăsta, pentru că de multe ori ceea ce este al tău deja nu mai aparține ție, știi?”, a subliniat mama Valeriei Lungu

De ce nu i-a oferit Victoria Lungu niciun sfat fiicei sale

Deși Victoria Lungu are o experiență de peste trei decenii în organizarea de evenimente, aceasta a ales să nu intervină în alegerile fiicei sale. Artista a avut încredere deplină în maturitatea și gusturile Valeriei.