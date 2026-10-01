Cât costa noul Genius de la eMag și ce îți oferă abonamentul premium

eMAG Genius se schimbă de la 1 octombrie și introduce o nouă structură de abonamente. Astfel, utiliaztorii vor putea alege între subscripțiile Light, Premium și Elite, care vin la pachet cu noi costuri pentru clienții retailerului online. Prețurile încep de la 69,99 lei pe an, iar beneficiile variază de la livrări gratuite și oferte exclusive până la acces la alte tipuri de servicii, de streaming sau livrare.

În cei peste șase ani de când a fost lansat, Genius a strâns din ce în ce mai mulți abonați, iar astăzi peste 1,5 milioane de români folosesc serviciul.

Așadar, eMAG schimbă structura serviciului Genius, înlocuind abonamentul unic cu trei niveluri de preț și beneficii: Light, Premium și Elite.

Genius Light

Nivelul de bază, Genius Light, costă 12,99 lei pe lună sau 69,99 lei pe an și include trei livrări gratuite lunar la locker, acces la ofertele eMAG și beneficii pe Fashion Days.

Genius Premium

Varianta intermediară, Genius Premium, costă 24,99 lei pe lună sau 199,99 lei pe an. Aceasta oferă livrări gratuite nelimitate la locker și prin curier, acces la beneficii în Fashion Days, Freshful și Flip, 5 comenzi pe lună prin Glovo Prime Essential, o carte lunară pe Voxa și opțiunea Genius Duo (fostul Genius Family), care permite împărțirea beneficiilor cu un alt utilizator.

Această variantă este totodată și cea mai apropiată de cea existentă până acum, care costa 99 de lei pe an.

Genius Elite

Planul superior, Genius Elite, va fi lansat ulterior la prețul de 69,99 lei pe lună sau 699,99 lei pe an. Acesta extinde beneficiile Premium prin comenzi nelimitate pe Glovo Prime, două cărți lunare pe Voxa și acces la platforme de video streaming, opțiune rezervată doar titularului de cont.

Începând cu 1 octombrie 2026, clienții existenți sunt trecuți automat la abonamentul Genius Premium, menținând prețul actual până la expirarea perioadei deja achitate.