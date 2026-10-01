Un blogger ucrainean, Serhi Iațcoborovschi, a trăit timp de 7 zile cu doar 200 de grivne, aproximativ 20 de lei, pentru mâncare. Experimentul, împărtășit pe YouTube și citat de publicația Blik, „m-a ajutat să testez limitele economiei și ale alimentației”.

Creator de conținut din Ucraina, Serhi Iațcoborovschi este cunoscut în mediul online pentru clipurile sale video axate pe experimente sociale, acțiuni caritabile și viața de zi cu zi. Pe canalul oficial de YouTube, vloggerul a strâns o comunitate de peste 420.000 de abonați.

El este cunoscut în special pentru serii de videoclipuri de tipul „buget redus” sau „supraviețuire”, cum ar fi oferirea de prânzuri persoanelor fără adăpost din Kiev sau provocări de cumpărături cu sume foarte mici (ex. prânz cu 1 dolar/50 de grivne)

Să trăiești timp de o săptămână cu doar 200 de grivne (circa 20,7 de lei) a fost un experiment realizat de bloggerul ucrainean Serhi Iațcoborovschi, care a atras atenția publicului după ce acesta a împărtășit rezultatele pe canalul său de YouTube.

Obiectivul principal a fost să testeze „limitele economiei alimentare”, cumpărând produse de bază și încercând să le gestioneze pentru a supraviețui timp de 7 zile.

Iațcoborovschi a început prin a analiza prețurile în mai multe rețele comerciale. Prima oprire a fost la „Ekomarket”, unde a achiziționat produse de bază precum făină, diverse tipuri de cereale (orz, grâu, hrișcă), mazăre, orez, paste, cartofi, ceapă, morcovi și varză.

Pentru a economisi, bloggerul a refuzat să cumpere pungi de plastic, folosind în schimb mănuși de unică folosință.

Această primă achiziție l-a costat 89,37 de grivne (9,27 de lei).

În continuare, căutarea celor mai ieftine ouă a devenit o provocare, dat fiind creșterea prețurilor. După ce a vizitat mai multe magazine, Iațcoborovschi a găsit ouă la 4,69 de grivne bucata (circa 50 de bani).

Cu bugetul rămas, a cumpărat maioneză pentru 14,30 de grivne (1,48 de lei) și carne tocată de pește alb congelată pentru 49 de grivne (5 lei), pe care a numit-o „comoara gastronomică”.

Coșul său final, în valoare de 199,56 de grivne (20,7 lei), a inclus:

- Cereale (orz, grâu, hrișcă, orez, mazăre), paste și făină;

- Legume (cartofi, morcovi, ceapă, varză);

- Alimente suplimentare: 10 ouă

- 500 de grame de carne tocată de pește

- maioneză.

Pe parcursul experimentului, dieta lui Serhi a fost compusă în principal din mese simple: terci de cereale, salate de morcovi și varză, cartofi prăjiți, paste cu ouă, supă-piure de mazăre și lipii făcute doar din făină și apă.

Din carne tocată de pește și orez, a preparat pilaf, iar maioneza a fost folosită pentru a îmbunătăți gustul unor preparate.

În ultima parte a săptămânii, varietatea meniului a scăzut semnificativ, iar aportul nutritiv al meselor a devenit insuficient.

Spre exemplu, într-una dintre ultimele zile, Serhi a trebuit să pregătească o salată doar din varză, singurul ingredient rămas.

După cele 7 zile, bloggerul a constatat că a pierdut 1,7 kg în greutate.

Iațcoborovschi a accentuat că experimentul său a fost doar un test recreativ și nu recomandă nimănui să adopte o dietă atât de restrictivă.

Publicul său a împărtășit diverse sfaturi pentru economisire, precum cumpărături la piețele unde negocierea este posibilă, înlocuirea peștelui cu subproduse sau seturi de oase pentru supe consistente și consumul mai frecvent de cartofi și sfeclă.