Flavia Mihășan s-a operat la nas. Vedeta își dorea să facă acest pas de 10 ani, dar l-a amânat din cauza fricii. Ce declarații a făcut și cum arată după scoaterea plasturilor.

După ani de amânări, Flavia Mihășan și-a învins frică și și-a rezolvat problema de sănătate. Vedeta s-a operat la nas, după mai bine de un deceniu de ezitări. Ea le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online experiența prin care a trecut.

Cu ce probleme se confrunta Flavia Mihășan

În clipul postat pe rețelele sociale, Flavia Mihășan a mărturisit că se confrunta cu probleme legate de respirație.

„În sfârșit am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani. M-am operat la nas. Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică, pe românește, mi se lipeau nările când respiram. Pur și simplu simțeam că n-am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil”, a declarat Flavia Mihășan.

Flavia Mihășan s-a operat la nas

De-a lungul timpului, Flavia Mihășan a făcut mai multe programări pentru operație, însă de fiecare dată s-a răzgândit și le-a anulat din cauza fricii.

„Ani de zile am tot mers la controale, diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică... dacă n-o să iasă?”, a adăugat ea.

Decizia finală a fost luată abia după ce a întâlnit un medic specialist cu care a rezonat din prima clipă și care i-a oferit încrederea necesară pentru a depăși momentele de ezitare.

„A stat de vorbă cu mine, mi-a răspuns cu răbdare la toate spaimele mele și mi-a explicat cum o să pot, în sfârșit, să respir la capacitate maximă. Atunci am realizat cât timp am pierdut de pomană doar pentru că mi-a fost frică”, a mai spus Flavia.

Cum arată Flavia Mihășan la 12 zile de la operația la nas