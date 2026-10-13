Gabi Bădălău vrea să încheie conflictul cu Claudia Pătrășcanu. După episodul tensionat din fața școlii, afaceristul vine cu o ofertă pentru mama copiilor săi. Mai exact, acesta se oferă să îi schimbe locuința din București, să achite școlile copiilor și să le pună la dispoziție șofer și bonă.

Gabi Bădălău a transmis un mesaj public către fosta sa soție, Claudia Pătrășcanu. Omul de afaceri susține că dorește să pună capăt tuturor neînțelegerilor, făcându-i artistei o propunere concretă pentru a se muta definitiv în Capitală alături de copii.

Omul de afaceri a subliniat că demersul său vine din dorința de a le oferi copiilor un mediu stabil și liniștit, subliniind că distanța dintre Constanța și București îngreunează prezența ambilor părinți în viața băieților.

Oferta făcută de Gabi Bădălău: locuință, școală, șofer și bonă

Pentru mutarea fostei sale soții în București, afaceristul a detaliat sprijinul financiar și logistic pe care este dispus să îl asigure.

„Astăzi vreau să-i fac Claudiei un apel public, din suflet, nu din orgoliu. Claudia, te rog, hai să încheiem acest conflict și să le oferim copiilor noștri liniștea pe care o merită! Ai deja o locuință în București, cumpărată de mine. Sunt dispus să contribui financiar pentru a o schimba cu una mai bună. Plătesc integral școlile copiilor, îți pun la dispoziție șofer, bonă și tot sprijinul necesar” , a precizat el.

Gabi Bădălău: „Vreau doar să nu mai fie nevoiți să trăiască departe de unul dintre părinți”

Afaceristul a argumentat că toate activitățile sale profesionale sunt concentrate în București și că, din informațiile pe care le deține, artista nu are un loc de muncă sau o afacere care să o lege strict de orașul Constanța.

„Te rog să accepți să vii la București, pentru ca băieții noștri să crească aproape de amândoi părinții. Să îi ducem la școală, să îi luăm, să mergem la meciurile lor și să fim amândoi prezenți în viața lor. Nu vreau să iau copiii de lângă mama lor. Vreau doar să nu mai fie nevoiți să trăiască departe de unul dintre părinți”, a adăugat Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău: „Copiii își vor aminti dacă mama și tata le-au fost alături"

Totodată, omul de afaceri a făcut un apel și către comunitatea din mediul online, cerându-le celor care îl urmăresc să nu o judece pe mama copiilor săi.