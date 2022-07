„Gabriela, soția mea, încă nu a venit în țară. O aștept. Am avut câteva cântări la noi, la Brașov și am răcit puțin, pentru că am mers cu aerul condiționat de la Mangalia la Brașov și invers”, a declarat Gheorghe Gheorghiu.

Totodată, el a mai spus cât e de ocupat în această perioadă. „Cânt la mare la Venus, pe plaja noastră, la Cupidon – în Saturn, la Cireșica – Olimp, unde este plin! E full! Sudul s-a populat. În Mamaia trebuie să mergi jumătate de oră ca să ajungi la mare. Nu știu dacă era necesar să lărgești așa mult plaja, dintr-o dată. Poate doar dacă nu sunt ceva interese acolo, să construiești niște hoteluri pe limba aceea de plajă. Sunt șmecheri pe acolo.

Fac naveta în SUA din 1992. La început am mers în vacanțe, apoi pentru spectacole. E adevărat că am și fata acolo… iar vara vin aici, obligatoriu. Pentru că aici e sufletul meu, la mare. De vreo 40 de ani, în fiecare vară, vin la mare”, a mai declarat Gheorghe Gheorghiu pentru aceeași sursă.

Gheorghe Gheorghiu are și o fată, pe Ștefania, aceasta e stabilită în America de mulți ani de zile. Are acolo o afacere și nu se gândește să vină în România.

