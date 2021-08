Gheorghe Turda continuă seria dezvăluirilor în scandalul cu Constantin Enceanu. „Să vă spun exact cum au decurs lucrurile”

Gheorghe Turda a spus adevărul despre cel mai recent scandal în care este implicat, alături de Constantin Enceanu.

„Nu am să mă răzbun pe cei care mi-au făcut rău, am să îi iert de toate porcăriile care mi-au fost puse în cârcă, dar nu pot însă să și uit. Nu am timp să îi iert pe toți, la câți dușmani am.

Am mulți pentru că am făcut școala când trebuie, am un repertoriu bun, am o cultură și un nume de invidiat”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Impact.ro.

„Vreau să fie ultimul interviu pe care îl acord pe această temă. Dar să vă spun exact cum au decurs lucrurile în acea zi, cum am fost atras în scandal.

După ce s-a încheiat emisiunea de la Etno TV, a fost organizată o recepție. Drept mulțumire, le-am propus artiștilor Ionuț Dolănescu, Constantin Enceanu și Maria Cârneci, care se aflau atunci acolo, să interpretăm câte un fragment dintr-un cântec reprezentativ.

Eu am ales o doină celebră, «Doina Ardelenilor», pe care am cântat-o și în 1979, la Kennedy Center, în Washington, cu Doina Bucureștiului, pe vremea când unii dintre cei de la masă nici nu se născuseră ca artiști.

Domnului Enceanu nu i-a convenit interpretarea mea, vocea mea belcanto, și a reacționat mahalagește, din punctul meu de vedere.

El și amicii lui, de fapt, înregistrau tot. M-au provocat. Aveam un pahar cu apă pe jumătate plin, și, ca să-l spăl de toate bârfele care i-au ieșit pe gură de-a lungul anilor, am aruncat cu apă spre el.

Dar nu l-am udat, căci paharul mi-a căzut pe masă, apoi s-a rostogolit pe jos. Nu am mai vorbit cu el de atunci. Este un răzvrătit, un needucat, după părerea mea, îi cam lipsesc cei șapte ani de acasă”, a mai spus Gheorghe Turda despre scandal și relația pe care o are cu Constantin Enceanu.

„Nu mulți știu, dar cam de multă vreme Constantin Enceanu era invidios pe prezența mea, pe gradele mele, pe repertoriul meu, pe cariera mea.

El s-a născut ca artist datorită lui Tudor Gheorghe, el l-a dus la «Floarea din Grădină». I-am reamintit asta cândva și nu i-a convenit. A început de atunci să se comporte urât, să mă vorbească de rău.

Niciodată nu m-a invitat la restaurantul lui să cânt, oricum nu mergeam. Am aflat însă de la niște cunoștințe comune că ar fi dat faliment”, a spus, în încheiere, cântărețul de muzică populară.

Citeşte şi:

Un al treilea an diferit de absolvire a masterului pe un CV mai vechi al lui Florin Cîțu

„Obligativitatea vaccinării ar fi sfântă”. Ce soluții au primarii din reședințele de județ să convingă cetățenii să se vaccineze

Încă un român a fost evacuat din Kabul cu avionul militar trimis de la București. Aeronava a preluat și trei cetățeni străini

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac, propunere fără precedent: „Aș da o lege prin care i-aș obliga pe toți”

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Alexandru Arșinel despre Andreea Esca, fosta iubită a fiului său, abia acum

Observatornews.ro Tânără însărcinată, spulberată pe o trecere de pietoni din Arad. A fost aruncată în aer aproape zece metri după impact

HOROSCOP Horoscop 20 august 2021. Săgetătorii trebuie să își economisească resursele pentru a obține rezultate

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin