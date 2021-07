Gigi Becali nu s-a ferit să o atace din nou pe vedetă, după declaraţiile ei surprinzătoare legate de transferului fotbalistului Dennis Man la Parma.

„Știți că nu vorbesc cu femeia aia, nu mă interesează, nu vreau să vorbesc despre ea. Înainte o simpatizam. Nu o iubeam, că nu aveam cum, dar o simpatizam pentru că glumea, nu știu ce… Se comporta foarte bine, era gingașă, prietenoasă.

Dacă cum spune ea că am rămas eu cu ochii la ea, păi mă uit eu vreodată la o femeie măritată? Doamne ferește, mai bine intru în pământ”, a spus Gigi Becali pentru sport.ro.

Anamaria Prodan era impresarul lui Dennis Man, dar a fost exclusă din negocierile pentru transferul de la FCSB la Parma. A pierdut mulți bani, iar de atunci un dialog plin de jigniri a avut loc între Prodan şi Gigi.

„Cine este Becali? Un liliputan de 1,30 metri căruia noi, societatea, i-am permis tot circul ăsta. Am râs şi am făcut haz de circul ăsta până când omul a crezut că este cineva. (…) Voi aţi văzut vreodată cum scrie Gigi Becali, săracul, e agramat. Nu ştie cum se ţine pixul în mână, nu mai zic de stilou, îi rupe peniţa, e armă albă în mâna lui. Omul când scrie, nu are liniuţe, nu are punctuaţie, toate cuvintele sunt legate.

Trebuie să faci eforturi uriaşe ca să citeşti un mesaj pe care îl dă. Becali când mă vede pe mine se pune pe canapeluţa de la palat şi stă şi mă admiră 40 de minute până îi zic eu „patroane, trezeşte-te!”, a spus Anamaria Prodan, în luna ianuarie pentru AS.ro.

Gigi Becali s-a legat însă și de viața personală a Anamariei Prodan. A susținut public că Laurențiu Reghecampf, soțul ei, are o amantă de opt ani de zile, iar vedeta știe.

„Reghe are amantă de opt ani, i-a făcut fetei și salon de înfrumusețare în Dorobanți. Știe cam toată lumea de această relație, chiar și Ana. Așa cum și Reghe știe de ea și de Alexa. Doar că fiecare s-a făcut că se uită în altă parte și și-a văzut de treabă, continuând să pozeze într-un cuplu fericit”, a declarat Gigi Becali în luna aprilie, conform bzi.ro.

Impresarul nu a ratat ocazia și la GSP Live i-a răspuns. „Să-mi spună unde se văd ei. Doar așa… la telefon. Sex virtual? Noi suntem mereu împreună. Așa de proastă să fiu eu?”.

