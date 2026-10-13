Cum arăta viața Ginei Pistol înainte de faimă: „Nu aveam bani nici măcar de o roată de Dacie"

Gina Pistol mărturisește că nu s-a gândit niciodată să renunțe la cariera sa pe micul ecran. Prezentatoarea TV mărturisește că succesul nu a schimbat-o. Ea a vorbit și despre viața ei înainte de faimă.

Întrebată dacă au existat momente de epuizare în care a simțit că nu mai poate continua, prezentatoarea emisiunii MasterChef a explicat că pasiunea pentru ceea ce face a împiedicat-o să ajungă în punctul în care să renunțe. Diversitatea proiectelor în care a fost implicată de-a lungul anilor a ținut-o mereu activă și motivată.

„Nu m-am plâns niciodată. Întotdeauna aveam ceva de făcut — ba prezentam o emisiune, ba eram concurentă, ba apărea un alt proiect. Nu am avut de ce să mă plictisesc sau să ajung în punctul în care să-mi doresc să renunț. Făceam exact ce-mi plăcea: să merg prin lume, să cunosc tot felul de oameni, să descopăr lucruri. Era fix ceea ce îmi doream”, a declarat Gina Pistol pentru VIVA!.

La ce mașină visa Gina Pistol

Deși astăzi se bucură de un statut financiar care îi permite să se răsfețe, nu întotdeauna lucrurile au fost roz în viața ei. Prioritățile și posibilitățile ei din trecut erau complet diferite.

Inițial își dorea un Tico, însă s-a răzgândit rapid din motive practice, realizând că mașina ar fi fost prea mică pentru a merge la drum alături de prietenele ei. Așa a ajuns să viseze la o Dacie, un obiectiv care, la acel moment, reprezenta o provocare financiară uriașă.

„Am vrut Dacie. Nu aveam bani nici măcar de o roată de Dacie. Și uite că, ușor-ușor, am ajuns să conduc mașini la care visam când eram copil. Dar nu s-a schimbat absolut nimic la mine. Sunt același om care se bucură de lucruri simple, apreciez tot ce am reușit să clădesc și tot ce-mi oferă viața bun. Știu să mă bucur de orice”, a explicat ea pentru aceeași sursă.

Gina Pistol: „Îmi dau așa o palmă și mă trezesc la realitate”

Gina Pistol susține că succesul nu a schimbat-o. Ea consideră că este ușor să cazi în capcana de a nu mai fi mulțumit după ce îți îndeplinești toate dorințele.