Creșterea taxelor a dus la scăderea vânzărilor de televizoare și mașini de spălat, dar au crescut cele de cosmetice, detergenți și produse auto la eMAG

Consumul a fost afectat de inflație în primele șase luni ale anului, apoi și-a revenit începând cu luna august, a declarat Tudor Manea, directorul executiv al eMAG, cel mai mare retailer online din România, în cadrul GPeC Summit.

„De la noi s-au văzut două povești. Consumul a fost afectat de inflație în primele șase luni, apoi și-a cam revenit. August a fost o lună bună, septembrie la fel, al doilea semestru va fi mai bine”, a afirmat acesta.

Creșterea din luna august se poate explica prin faptul că în luna august 2025 au fost majorate taxele de către Guvern, a explicat șeful eMAG.

Acesta a punctat că în prima jumătate a anului compania a consemnat o creștere de o singură cifră, în timp ce în a doua vânzările au urcat la două cifre. În jargon de afaceri, acest lucru înseamnă o creștere de minimum 10%.

Ce categorii au fost afectate

Manea a explicat că au existat scăderi la categoria de electronice, atât în unități, cât și ca valoare totală. Mai specific, au fost afectate vânzările de televizoare, frigidere și mașini de spălat, pe care șeful eMAG le pune pe seama scăderii cumpărării de locuințe.

Pe de altă parte, acesta a afirmat că există creșteri pe zona de consumabile, categorie în care acesta pune zona de cosmetice și parfumuri, detergenți, produse pentru animalele de companie și consumabile auto.

Taxa Temu a rezolvat vama, nu și garanțiile

Mai departe, șeful celui mai mare retailer online a afirmat că taxele vamale impuse de statul român și de Uniunea Europeană jucătorilor din afara Uniunii Europene nu au rezolvat decât parțial problemele cu care se confruntă comercianții autohtoni.

„În privința jucătorilor non-UE, noi cam tot timpul am cerut competiție loială, corectă, să respectăm toți aceleași reguli. Dacă aducem din China și Turcia, toată lumea trebuie să plătească taxe vamale. Cele două taxe au egalizat terenul, dar mai sunt probleme de respectare a regulilor, de garanții și retururi. Două jucători din trei au redus marketingul”, a afirmat Manea.

Cei doi jucători care au redus reclamele sunt chinezii de la Temu și Shein, iar cel de-al treilea, grupul turc Trendyol, continuă investițiile în promovarea din România.

De la 1 ianuarie 2025, România a impus o taxă de 25 de lei pentru coletele cu o valoare sub 150 de euro venită din afara UE. De la 1 iulie, Uniunea Europeană a introdus încă o taxă, de 3 euro, pentru coletele cu valoare tot sub 150 euro.

10 milioane de produse fake delistate

Manea a fost întrebat din sală ce face eMAG în privința produselor false care sunt vândute de către sellerii externi prin intermediul platformei Marketplace.

Oficialul a spus că până acum procedurile companiei erau de a aștepta 30 de zile, pentru a da șansa companiei să își îndrepte greșelile, dar recent situația s-a schimbat, iar acum produsele fake vor fi scoase din platformă mult mai rapid.