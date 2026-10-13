Un șofer de 21 de ani, care s-a plimbat cu mașina pe plaja Cap Aurora, are de plătit 10.000 de lei, după ce imaginile au ajuns în mediul online

Un șofer de 21 de ani a primit o amendă de 10.000 de lei după ce a condus un autoturism pe plaja din stațiunea Cap Aurora, imaginile fiind surprinse de martori și distribuite în mediul online.

Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, iar polițiștii Secției 1 Neptun l-au identificat și amendat pe șofer pe 12 octombrie, conform Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Tânărul șofer a mers cu mașina, cu numere de București, până aproape de mare, pe plaja din stațiunea Cap Aurora.

„Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora, vă comunicăm faptul că, în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Neptun au identificat un tânăr, de 21 de ani, care, la data de 10 octombrie, a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța, conform News.

Bărbatul a fost amendat cu 10.000 de lei.

Imaginile, care arată mașina înmatriculată în București oprită la mică distanță de apă, au provocat indignare pe rețelele sociale.

Utilizatorii au cerut sancțiuni dure, unii solicitând chiar confiscarea vehiculului.