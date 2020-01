Fanii o pot întâlni pe 14 mai la LOFT Lounge, unde vor putea cânta alături de artistă melodiile care au consacrat-o, dar și cântecele de pe cel de-al patrulea album pentru care Haley nu doar că a compus melodiile, dar s-a implicat și în coproducție.

Una dintre cele mai cunoscute voci din Postmodern Jukebox, Haley este în plină ascensiune din momentul în care a obținut locul 3 în sezonul al zecelea al American Idol. A lansat patru albume, a mers în concerte și chiar și-a împrumutat vocea pentru o animație din serialul produs de Netflix, F is for Family.

Cu Lo-Fi Soul Haley Reinhart vrea să le facă cunoștință fanilor cu secretele vocii ei, de aceea putem regăsi pe album pe lângă vibe-ul ei old school emblematic, o paletă diversă de tonalități prin care vrea să se arate publicului așa cum este.

“Albumul conține melodii scrise în urmă cu 8 ani care au avut nevoie de momentul potrivit pentru a face parte dintr-un album special, cu sens”, spune Haley.

Artista mărturisește că prin melodiile de pe acest album se adresează în special noilor fani cărora și-a propus să le arate cine este cu adevărat.

“Toate cele 13 melodii de pe album au genuri diferite și prin intermediul lor pot arăta lumii 13 fațete diferite ale personalității mele. Albumul e vintage în atât de multe feluri, dar în același timp reușește să rămână modern”, spune Haley care ne sugerează să ascultăm Deep Water, melodia ei preferată de pe acest album, pe care o va cânta cu siguranță pe 14 mai la LOFT Lounge în București.

Biletele sunt disponibile în următoarele categorii: access general – 100 lei și VIP – 330 lei și pot fi achiziționate online pe www.eventim.ro şi din rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone și rețeaua Carrefour, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti și librăriile Diverta)..

Despre Events

Events este una dintre cele mai mari companii organizatoare de evenimente din România, a cărei misiune este să aducă entertainmentul cât mai aproape de oameni. Din anul 2000, sloganul lor este “de neuitat”, iar printre evenimentele care vor rămâne mereu în memoria spectatorilor se numără concertele The Rolling Stones, Linkin Park, Aerosmith, Leonard Cohen, The Cranberries, Pink Martini și Ed Sheeran, spectacolele Cirque du Soleil sau Sensation și expozițiile The Human Body și The Art of Banksy.

