Ilinca Vandici și-a lăsat burtica de gravidă la vedere într-un videoclip amuzant, din care reiese provocarea cu care se confruntă prezentatoarea TV.

Ilinca Vandici a anunțat la 40 de ani că urmează să devină pentru a doua oară mamă. Prezentatoarea TV s-a filmat într-un cadru relaxat, purtând o ținută lejeră - o bluză neagră mulată și pantaloni lejeri - care îi lasă la vedere burtica de gravidă.

Ilinca Vandici, primele imagini cu burtica de gravidă

Apreciată de fani pentru transparența și naturalețea de care dă dovadă, Ilinca Vandici a adus în atenție una dintre provocările simpatice pe care le întâmpină multe femei în această perioadă: momentele de uitare.

În videoclipul publicat pe rețelele sociale, vedeta Kanal D apare ținând o cană în mână și privind gânditoare în jur, încercând să își amintească ce avea de făcut. „Creierul meu în sarcină!”, a scris ea.

Ilinca Vandici a completat imaginile cu o descriere plină de umor, recunoscând că această etapă din viață vine la pachet cu schimbări neașteptate.

„Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele”, a scris Ilinca Vandici în dreptul postării. Ilinca Vandici își adaptează garderoba pentru a pune în valoare transformările prin care trece corpul ei în timpul sarcinii.

Ce pofte are Ilinca Vandici în sarcină

Ilinca Vandici și Bogdan Boitor formează de mai bine de doi ani un cuplu, iar prezentatoarea de la Kanal D mai are un copil din altă relație, pe Zian, în vârstă de 9 ani.

Anunțul că Ilinca Vandici este însărcinată pentru a doua oară a fost făcut în cadrul emisiunii „Follow us” de la Kanal D, chiar de vedetă. Prezentatoarea TV a oferit și detalii despre poftele pe care le are de când a rămas gravidă, afirmând că mănâncă multe legume și fructe, dar și că ar dormi toată ziua. Mai mult decât atât, Ilinca Vandici a afirmat că are poftă și de alimente sărate.