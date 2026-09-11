Toamna aceasta aduce un nou serial semnat de scenariștii Anghel Damian și Lia Bugnar: „Fără urmă”. Iar primul episod va putea fi urmărit luni, 14 septembrie 2026, de la ora 20.30, la PRO TV și pe VOYO.

Noua producție spune povestea lui Barbu (interpretat de Alex Calangiu), un bărbat ce trăiește o viață liniștită împreună cu soția sa (interpretată de Aylin Cadîr) și fiul lor, într-un sat retras de la munte, departe de zgomotul și haosul orașului.

Refugiul sigur pe care l-a construit pentru cei dragi este însă amenințat brusc atunci când un capitol întunecat din trecutul său revine la suprafață. Pe măsură ce secretele ies la lumină, iar vechile trădări trebuie plătite, Barbu este atras într-un vârtej periculos al răzbunării, fiind nevoit să ia decizii dificile pentru a-i proteja pe cei pe care îi iubește.

Locațiile în care serialul a fost filmat, pentru a reda satul idilic în care se refugiază protagonistul, se află la câțiva kilometri de Sibiu, în satul Apoș și în orașul Agnita. Pe lângă peisajul spectaculos, parte din acțiune a avut loc și într-o fermă de cai.

„Îmi amintesc cu foarte mare drag cele câteva zile de la Apoș. Au fost și primele zile de filmare pentru mine, prima întâlnire cu toată echipa, prima întâlnire cu Alex Calangiu și cu Anghel Damian. Aveam emoții, pentru că nu îi cunoșteam. Pe Anghel îl știam de la distanță, iar pe Alex nu-l cunoșteam, până atunci ne întâlniserăm doar de 2-3 ori în repetiții. Aveam de filmat chestii foarte dificile, intime și emoționale și aveam emoții.

Ce a legat totul pentru mine cu Apoș a fost faptul că anul acesta, de Paște, în aprilie, eu mi-am petrecut chiar acolo vacanța cu soțul și copiii. Ne plimbaserăm pe acolo, îmi plăcuse foarte tare, plecasem cu o impresie foarte bună legată de zona asta de lângă Sibiu. Am rămas cu o imagine foarte caldă, o asociez chiar cu o culoare, cu teracota, pe care am întâlnit-o mult în toate satele de acolo. L-am cunoscut și pe Mihai, proprietarul fermei de cai unde am filmat. Eu fusesem chiar la ferma aceea de cai de Paște. Cumva totul a avut sens în mintea mea, de parcă trebuia să fiu acolo, ca un kismet, adică s-a întâmplat ceva ce trebuia să se întâmple, așa am simțit-o”, a spus în exclusivitate pentru Libertatea una dintre actrițele principale ale serialului, Aylin Cadîr.

Cât despre echipa din spatele camerelor, Aylin Cadîr a afirmat că a fost surprinsă de cât de cald și prietenos a fost Anghel Damian, despre care auzise că ar fi o persoană dură și rece.

„I-am simțit pe toți oamenii din echipă foarte calzi. Anghel a fost foarte primitor, m-a luat deoparte și mi-a zis că se bucură foarte tare că lucrăm împreună, că își dorea de mult și se bucură că în sfârșit s-a întâmplat... Am fost surprinsă, pentru că auzisem că e un tip foarte dur și rece, iar eu l-am cunoscut altfel.

În ceea ce-l privește pe Alex, mi se pare că avem o chimie foarte mișto, îmi place umorul lui. Mi-a plăcut! De asta am o amintire plăcută cu Apoș, mi s-a părut un început de proiect foarte bun, în ceea ce mă privește, și aveam nevoie de asta pentru că e foarte greu de dus ce am de transmis emoțional pentru personajul meu, Mara”, a încheiat Aylin Cadîr.