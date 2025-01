Roxana Blenche, care a devenit celebră după ce a participat la „Chefi la cuțite”, are propria emisiune la Antena 1, „Hello Chef”. Înainte de filmările pentru noul sezon, filmări care au început marți, ea a ținut post negru.

Pe rețelele de socializare, ea a povestit cu lux de amănunte de ce a luat această decizie, dar și că a fost alegerea ei. Ea s-a documentat îndelung și așa îi sfătuiește și pe cei care vor să urmeze postul negru, doar cu apă.

Roxana Blenche s-a documentat despre postul negru

Iată cum au decurs primele trei zile pentru ea: „Să ne înțelegem de la început, nu sunt medic, fiecare trebuie să se documenteze, să vorbească cu medicul specialist în funcție de boli sau dacă are unele suferințe. Eu vreau să mă mândresc de a tgreia zi de post cu apă.

Trei zile în care au băut doar apă și nimic altceva. Mâine intru în a patra zi. Am studiat și m-am documentat mult în ceea ce privește postul doar cu apă. De ce e bine să îl ții? Cât e bine să îl ții? Este un proces lung, dar astăzi sunt fericită, sunt la ziua trei.

Este a doua oară în viața mea când țin postul negru, cu apă. Am început anul trecut în primăvară, am ținut șase zile, oricum sunt oameni care țin mult mai mult, 14 zile, 21 de zile, 40 de zile doar cu apă. Fac asta pentru sănătate, nu pentru slăbit sau alte prostii. Corpul se resetează în această perioadă, vreau să țin acum 5 zile”, a spus vedeta.

În ziua patru, ea a simțit că a avut un moment de slăbiciune. „Bună dimineață! Sunt în ziua 4 de post cu apă ❤️❤️ m-am trezit la 7 30 și am simțit că nu îmi ajunge aerul aproximativ 5 minute, am făcut respirații și mi-am revenit rapid! În rest acum sunt super bine”, a transmis ea pe Facebook.

Roxana Blenche, la un pas să renunțe la postul negru, doar cu apă

În ziua cinci, ea a venit cu ultimele impresii. „Azi noapte, când eram în ziua patru, la 12 noaptea, m-a luat un sevraj, și mi s-a făcut rău, greață. Și am avut un moment în care am zis că renunț și i-am zis lui Cătălin: Mă ridic din pat și mă duc să mănânc ceva că îmi e foarte rău.

Slavă din ceruri că el m-a adus la realitate și a zis: Hai, nu mânca, așteaptă până mâine. Și m-am culcat cu toată starea, m-am trezit dimineață în ziua 5, m-am simțit super bine, am băut apă și la un moment dat am simțit că nu mai ai energie și am hotărât să ieșim la mall să mă revitalizez în plimbare. La ora 15 am fost programată să fac o hidrocolonoterapie și mă simt excelent.

Atât de bine mă simt astăzi încât mi-aș fi dorit să țin postul și mâine și poimâine, să am măcar 7 zile, dar nu pot pentru că încep filmările la emisiunea Hello Chef și trebuie să îmi fac ieșirea din post. Mâine o să îmi diluez suc de sfeclă și suc de morcov, nu carne. Apoi supă. Ieșirea din post se face treptat”.

Zilele acestea, Roxana Blenche filmează pentru emisiunea „Hello Chef”, de la Antena 1, unde ea e gazdă și gătește alături de diverși invitați.

