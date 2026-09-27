Imagini cu Elena Udrea și fiica ei, Eva, în Corbeanca. „Încă un motiv pentru care nu m-as muta înapoi la oraș”

De mai mult timp, Elena Udrea și Adrian Alexandrov au părăsit Capitala și s-au mutat într-o zonă liniștită, în Corbeanca, la câțiva kilometri de București. Fostul politician a postat imagini cu fiica ei, din grădină, ținând să precizeze că nu ar putea să se întoarcă în aglomerația orașului.

Elena Udrea și Eva au ieșit la o plimbare liniștită și s-au bucurat de vremea răcoroasă. Îmbrăcate lejer, cele două s-au pozat în natură, în Corbeanca, acolo unde locuiesc

„Vremea nucilor, în Corbeanca. Încă un motiv pentru care nu m-aș muta înapoi la oraș!”, a transmis Elena Udrea pe contul de socializare.

Fiica Elenei Udrea a împlinit 8 ani luna aceasta, pe 21 septembrie, iar fostul ministru a marcat aniversarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Aceasta a vorbit despre legătura cu fiica sa, despre timpul petrecut împreună și despre dorințele pe care le are pentru Eva.

Pentru Elena Udrea, ultimul an a fost unul în care a avut ocazia să se bucure de mai multe momente alături de fiica sa. În mesajul publicat online, fostul ministru a vorbit atât despre realizările importante ale Evei, cât și despre momentele simple din viața de zi cu zi.

Mesajul a început cu o declarație de dragoste adresată fetiței. „Iubirea mea, Eva! Astăzi sunt 8 ani de când fericirea mea poartă numele tău!”

Elena Udrea a descris-o pe Eva prin mai multe trăsături pe care spune că le observă pe măsură ce aceasta crește. Fostul ministru a vorbit despre veselia, curajul și sensibilitatea fiicei sale.

„Te privesc și mă minunez de fetița minunată care crește în fiecare zi: veselă, curajoasă, puternică și sensibilă în același timp și cu o lumină a ta pe care nimeni și nimic nu o poate stinge.”