Cuplul care a rămas împreună și după Insula Iubirii 2026. Cum au fost surprinși la o petrecere din București

Insula Iubirii 2026 a început pe 4 septembrie și a reușit să cucerească publicul încă de la primele ediții. Difuzată în fiecare vineri și sâmbătă, emisiunea i-a ținut pe telespectatori în fața micilor ecrane în număr foarte mare.

În noul sezon al emisiunii de la Antena 1, Marcel Andrei, cel supranumit în trecut „Maluma de România”, participă în calitate de concurent, alături de soția lui, Armina. Un „rol” diferit de cel pe care l-a avut în urmă cu doi ani, când a fost ispită la Insula Iubirii.

Potrivit informațiilor care au apărut deja în mediul online, Armina și Marcel Andrei sunt primii care vor părăsi show-ul de la Antena 1, după doar câteva zile petrecute în Thailanda.

La începutul lunii septembrie, înainte ca Insula Iubirii 2026 să debuteze la Antena 1, Armina și Marcel Andrei au apărut împreună la petrecerea Viva care a avut loc în București, semn că ei formează în continuare un cuplu.

Cei doi s-au fotografiat la eveniment atât împreună, cât și separat, iar printre cei care mai apar în poze alături de ei se află George Ivănescu (Jaguarul) și Adelina Pestrițu, prezentatoarea show-ului „Burlacii” de la PRO TV, care va începe pe 14 septembrie 2026.

Armina și Marcel Andrei formează un cuplu de aproximativ trei ani, iar în urmă cu doi ani ei s-au căsătorit. Cei doi îndrăgostiți locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar.