Gina Pistol și Smiley traversează o perioadă plină de schimbări. Cei doi construiesc două locuințe, iar pentru a putea urmări îndeaproape lucrările au decis să se mute temporar cu chirie într-un apartament din București. Prezentatoarea TV le-a arătat urmăritorilor imagini de pe șantier și a dezvăluit în ce stadiu au ajuns lucrările.

Gina Pistol și Smiley construiesc casa în care vor locui alături de Josephine

Gina Pistol și Smiley au început un nou capitol din viața lor. Cuplul lucrează simultan la două proiecte importante: construirea casei în care vor locui împreună cu fiica lor, Josephine, și ridicarea unei case de vacanță la munte.

Pentru a putea urmări mai ușor evoluția lucrărilor, cei doi au ales să renunțe temporar la locuința în care au trăit în ultimii ani și s-au mutat cu chirie într-un apartament din București.

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Gina Pistol a arătat imagini din viitoarea locuință

Recent, prezentatoarea TV le-a oferit urmăritorilor o privire asupra șantierului și a dezvăluit că una dintre case a ajuns deja în faza de construcție „la roșu”. În imaginile publicate pe Instagram, Gina Pistol apare pe șantier și face o glumă în timp ce arată o găleată cu mortar, spunând că acolo și-ar putea bea cafeaua în viitor.

„Pasul cel mai important este deja gata”, a spus Gina Pistol pe Instagram, alături de imaginile din viitoarea locuință.

Două terenuri, două proiecte importante

În urmă cu ceva timp, Gina Pistol și Smiley au cumpărat două terenuri. Pe unul dintre ele, aflat în București, construiesc casa în care își doresc să locuiască împreună cu fiica lor, Josephine. Cel de-al doilea teren este situat într-o zonă de munte și va găzdui viitoarea lor casă de vacanță.

Până la finalizarea lucrărilor, cei doi vor locui într-un apartament închiriat din Capitală. Înainte de această mutare, familia locuia într-o vilă situată la marginea Bucureștiului, acolo unde și-au petrecut ultimii ani și unde au crescut-o pe Josephine.

Gina Pistol, despre familia sa: „Josephine este primul suflet căruia simt că îi aparțin”

Dincolo de proiectele legate de noua locuință, Gina Pistol a vorbit recent și despre viața sa personală. Invitată în podcastul realizat de Sore, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri despre relația cu părinții și despre schimbările pe care le-a adus maternitatea în viața ei.

Vedeta a povestit că, pentru o perioadă îndelungată, a avut sentimentul că nu aparține cu adevărat nimănui din punct de vedere emoțional. Acest lucru s-a schimbat odată cu nașterea fiicei sale. Potrivit Ginei Pistol, Josephine este primul suflet față de care simte o legătură profundă și un sentiment autentic de apartenență, experiență care i-a schimbat perspectiva asupra familiei și a propriei vieți.

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