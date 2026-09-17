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Imagini rare cu Ruxandra Ion și Cristina Ciobănașu în Franța: „3 zile de vis la Paris"

Andreea Romaniuc Archip
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Ruxandra Ion si Cristina Ciobanasu
Ruxandra Ion si Cristina Ciobanasu Sursa foto: Instagram - Ruxandra Ion
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Legătura strânsă de familie le-au adus din nou pe Ruxandra Ion și Cristina Ciobănașu în orașul lor de suflet. Celebra producătoare TV și fiica sa adoptivă au avut parte de o minivacanță în capitala Franței, un loc încărcat de amintiri speciale pentru amândouă.

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De această dată, călătoria a fost în formulă extinsă, Ruxandra Ion avându-l alături pe soțul ei, Ion, în timp ce Cristina Ciobănașu s-a bucurat de prezența partenerului său de viață, Alexandru Mureșan.

Ruxandra Ion și Cristina Ciobănașu s-au relaxat la Paris

Imaginile făcute publice de producătoare le arată pe cele două cupluri bucurându-se de atmosfera boemă a Parisului. Aceștia s-au oprit la restaurante cochete și s-au plimbat prin faimoasa Jardin des Tuileries, având ca fundal celebrul balon cu aer cald din capitala franceză. Escapada a fost pe placul tuturor, după cum se poate vedea din imagini. Alături de ele, Ruxandra Ion a menționat : „3 zile de vis la Paris!”.

Imagini rare cu Ruxandra Ion și Cristina Ciobănașu la ParisVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Locația aleasă nu este una întâmplătoare, Parisul fiind orașul preferat al producătoarei TV. Această escapadă a continuat o frumoasă tradiție de familie creată în urmă cu câțiva ani, când actrița a ales să îi facă o surpriză memorabilă mamei sale adoptive.

Cu doi ani în urmă, Cristina Ciobănașu dezvăluia într-un interviu pentru Ciao.ro motivul pentru care acest oraș are o semnificație atât de importantă pentru ele și cum a decis să îi dăruiască o vacanță în doi.

„Cadoul meu pentru ziua Ruxandrei, mama mea adoptivă, a fost să petrecem timp împreună într-o vacanță. Și practic i-am luat niște bilete de avion pentru noi două să plecăm ca fetele în Franța, la Paris. Este orașul ei preferat și m-am gândit că trei zile petrecute așa doar noi două, ca pe vremuri, o să-i facă bucurie. Și chiar așa a și fost momentul în care a primit vestea că o să plecăm”, mărturisea la acel moment actrița.

Motivul pentru care Cristina Ciobănașu nu a fost adoptată cu acte de Ruxandra Ion

.Deși mulți credeau că actrița a fost adoptată cu acte de Ruxandra Ion, în realitate, lucrurile au stat altfel. „Nu a fost vorba niciodată despre înfiere cu acte. Legătura dintre mine și Ruxandra Ion s-a construit firesc, din iubire, respect și încredere reciprocă, fără să fie nevoie de un cadru legal care să o valideze. A devenit o a doua mamă pentru mine, iar familia ei mi-a devenit și mie familie, cu toată naturalețea din lume. În ceea ce privește părinții mei biologici, relația lor cu familia mea adoptivă este una bazată pe respect.

Fiecare a înțeles rolul celuilalt în viața mea, și cred că asta a fost esențial pentru echilibrul meu emoțional. Am avut norocul să fiu înconjurată de oameni care m-au iubit sincer și care au pus mereu binele meu pe primul loc și pentru asta le voi fi profund recunoscătoare ambelor familii”, a mărturisit Cristina Ciobănașu pentru revista viva.ro.

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Tags: vacanțe călătorii televiziune Stiri Paris Stiri Franta Ruxandra Ion Cristina Ciobanasu
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