Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi, a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, iar astăzi, familia și prietenii au condus-o pe ultimul drum. Omul de afaceri și copiii fostei iubite sunt distruși de durere și cu greu își găsesc puterea a a spune câteva cuvinte.

UPDATE 13.40. Ambulanța a ajuns la fața locului, după ce mamei Mădălinei Apostol i s-a făcut rău în timpul înmormântării. Femeia a leșinat și a avut nevoie de ajutor medical.

Ceremonia de înmormântare s-a desfăsurat în această dimineață la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piața Muncii. Ulterior, Mădălina Apostol este înmormântată la Cimitirul Eternitatea din București, în cavoul familiei, alături de tatăl ei, potrivit apropiaților.

Trupul Mădălinei Apostol a fost dus la capelă încă de marți, de pe data de 15 septembrie. În ultimele două zile, membrii familiei, copiii, prietenii și oamenii care i-au fost apropiați au venit să îi aducă un ultim omagiu. Durerea celor care au cunoscut-o s-a putut vedea în fiecare moment al priveghiului.

În tot acest timp, mama Mădălinei Apostol a fost sfâșiată de durere și nu s-a dezlipit de sicriul fiicei sale. La un moment dat, femeia s-a așezat cu capul pe sicriu și a izbucnit în lacrimi.

Mariachi la înmormântarea Mădălinei Apostol

În Mexic și în comunitățile mexicano-americane, prezența unei formații de Mariachi la funeralii face parte dintr-un obicei vechi. Muzica este folosită pentru a-i aduce un omagiu persoanei care a murit și pentru a însoți sufletul acesteia spre lumea de dincolo.

În cultura mexicană, moartea este văzută ca o parte firească a vieții, nu doar ca un moment al tristeții. Astfel, cântecele Mariachi devin o formă prin care familia și apropiații își exprimă iubirea și își iau rămas-bun.

Nick Rădoi, despre problemele cu care se confrunta Mădălina

Nick Rădoi a declarat în interviul acordat prezentatoarei Mara Bănică, de la Spynews TV Live, că a aflat ulterior de faptul că Mădălina Apostol auzea anumite voci și știa despre acest lucru.

„Am înțeles că această problemă era de dinainte de a o cunoaște eu. Mie mi-a luat foarte mult timp din cauză că am fost împreună, nu am fost împreună, mi-a luat foarte mulți ani să înțeleg că ea trăieșt într-o depresie. Eu nu am știut. Noi ne-am petrecut zilele altfel. Eu am cunoscut-o altfel. Că lua pastile eu nu știam, o lungă perioadă din viața noastră”, a decalarat Nick Rădoi, pentru Spynews TV Live.

„Nu cred că voia să fie ceva care să ne afecteze relația. Ce pot eu să zic... e foarte greu pentru mine să dau explicații, eu știu cine sunt. Eu am fost lângă ea. Am iubit-o, nu i-am făcut rău, nu mă simt vinovat și nu o să mă simt vinovat de ceva, pentru că nu există în viața mea și în relația mea cu Mădălina ceva care să mă afecteze că undeva poate am greșit cu ceva”, a mai declarat Nick Rădoi.