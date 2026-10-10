Sentimente greu de înțeles, trăiri pe care nu le-au experimentat niciodată și momente în care totul devine mai greu de explicat decât s-ar fi putut aștepta, înainte de plecarea spre Thailanda. Testul devine, cu fiecare zi, mai real și mai încărcat de răspunsurile pe care le-au căutat, atunci când au venit la casting.

Aseară, cei de acasă nu au pierdut niciun minut din Insula Iubirii, iar povestea continuă astăzi, de la ora 20:00, cu un bonfire care va schimba totul!

Trei băieți, Ionuț, Lorenzo și Marco, au ajuns la ceremonia focului și au văzut noi imagini cu partenerele lor! Dacă pentru Prinț, a fost despre conștientizare, imagini în care s-au aruncat cuvinte dure și clipe în care a realizat ce i-a lipsit, pentru Lorenzo a fost despre acceptare.

Cel care a simțit cel mai puternic efectele discuției a fost Mocăniță, după ce împreună cu Radu Vâlcan a discutat momentul de cotitură din relația lui cu Claudia, cel asupra căruia încă plutesc multe semne de întrebare, referitoare la infidelitate.

Nici bonfire-ul fetelor nu a fost deloc mai liniștit! Armina a izbucnit în lacrimi, a decis să oprească imaginile cu Marcel și a recunoscut că și-ar dori să plece acasă, totul fiind deja prea mult și prea dificil pentru ea. Va mai găsi puterea să meargă mai departe?

Dacă Armina și Bianca Iotu au văzut deja imagini cu partenerii lor, pentru Claudia, șocul este aproape de începere! Ce va vedea tânăra despre iubitul ei, descoperim curând! Tot atunci, după alegerile de date, ambele vile vor avea parte de un șoc! Conștientizările vor crește și vor ajunge într-un punct care va schimba totul, definitiv!