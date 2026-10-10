Dumitru Stelea, un român de 57 de ani din Cisnădie, județul Sibiu, a plecat de acasă cu o bicicletă obișnuită, un cort și câteva haine. Nu a avut nevoie de echipamente sofisticate pentru a porni în călătoria pe care și-o dorea. După 97 de zile, străbătuse aproximativ 13.000 de kilometri, ajunsese în 24 de țări, pe trei continente, și văzuse opt mări, potrivit Turnul Sfatului.

A plecat din Cisnădie cu o bicicletă de la Decathlon și a ajuns pe trei continente

Dumitru Stelea și-a început aventura la începutul lunii iulie 2026. Și-a pregătit bicicleta cumpărată de la Decathlon, a luat un cort, un sac de dormit și câteva haine de schimb, apoi a pornit la drum. Nu a ales hoteluri scumpe și nici vacanțe organizate. A preferat să călătorească pe cont propriu, să doarmă în campinguri și să descopere locurile prin care trecea.

Dumitru Stelea, în prima zi a aventurii sale pe bicicletă, când a pornit din Cisnădie spre Sibiu și Alba Iulia. Românul de 57 de ani avea să străbată aproximativ 13.000 de kilometri, prin 24 de țări, în 97 de zile. Sursa foto: Facebook / Dumitru Stelea

În primele două luni a ajuns în 15 țări europene. A pedalat până în Danemarca, cel mai nordic punct al traseului său, apoi a traversat Europa spre Portugalia și Spania. La Lisabona a atins extremitatea vestică a călătoriei, iar la Gibraltar a ajuns în sudul continentului. Pe 30 august, după aproape două luni de drum, și-a îndeplinit o altă dorință: a trecut din Europa în Africa.

A traversat cu feribotul spre Africa și a ajuns în Maroc

Din Gibraltar, românul a luat feribotul peste strâmtoare și a ajuns la Tanger, în Maroc. Nu a rămas mult pe continentul african, ci doar câteva ore, însă a vrut să vadă locurile cu ochii lui și să se plimbe acolo cu bicicleta. Inițial luase în calcul să ajungă în Ceuta, dar, după o discuție cu polițiștii spanioli, a decis să aleagă Tangerul, pe care aceștia i-l recomandaseră ca destinație mai sigură pentru turiști.

Experiența l-a impresionat atât de mult, încât, într-o discuție cu jurnaliștii de la Turnul Sfatului, a mărturisit:

„Am văzut în ultimele două luni mai multe decât în 57 de ani de viață”, a spus el pentru sursa citată.

La începutul lunii septembrie, avea deja aproape 8.000 de kilometri parcurși. Călătoria era însă departe de final. A continuat prin Spania și alte țări europene, cu obiectivul de a ajunge și în Istanbul, oraș aflat pe două continente.

I s-a stricat bicicleta în Franța, la mii de kilometri de casă

Drumul nu a fost lipsit de probleme. În Franța, bicicleta a cedat sub greutatea bagajelor. Roata din spate s-a deteriorat, iar elementele de prindere ale spițelor au fost smulse din jantă. A fost nevoit să o înlocuiască.

Nu era îngrijorat că nu ar fi știut să facă reparația singur, ci de costul piesei și de riscul ca bicicleta să se strice definitiv undeva, departe de un oraș.

Au existat și zile în care a fost prins de ploi puternice sau a fost nevoit să pedaleze împotriva vântului. Uneori, GPS-ul l-a trimis pe drumuri greu de parcurs sau a rămas fără semnal. Cu toate acestea, până la sfârșitul lunii august nu avusese niciun incident grav.

Nu vorbește limbi străine, dar a reușit să se descurce în toate țările

Una dintre problemele călătoriei a fost comunicarea cu oamenii întâlniți pe traseu. Dumitru Stelea nu vorbește limbi străine, dar spune că a găsit mereu o soluție.

„Dau din mâini până ne înțelegem”, povestea românul.

Când avea acces la internet, folosea aplicațiile de traducere de pe telefon. În plus, tricoul cu însemnele Primăriei Cisnădie pe care îl purta i-a adus întâlniri neașteptate cu români stabiliți în străinătate. Unii l-au recunoscut și l-au ajutat la nevoie.

Din toate țările vizitate, Olanda l-a impresionat în mod special prin infrastructura pentru bicicliști. Potrivit propriilor estimări, aproximativ 98% din traseul său prin această țară a fost pe piste pentru biciclete, iar Haga i-a plăcut chiar mai mult decât Amsterdamul. A ajuns pe malul Mării Nordului, a doua mare văzută în călătoria sa, după Marea Baltică.

„Am vizitat Haga care după părerea mea este mai placut fata de Amsterdam”, a scris românul pe Facebook, în ziua 30 a aventurii sale.

L-a surprins și grija șoferilor față de cei care merg pe două roți, o diferență pe care a observat-o imediat față de traficul din România.

Cât l-a costat călătoria de 13.000 de kilometri

Dumitru Stelea nu a plecat la drum cu un buget uriaș. A cheltuit câteva zeci de euro pe zi, bani folosiți în principal pentru mâncare și cazare. De cele mai multe ori a dormit în cort, în campinguri, și și-a transportat singur bagajele. Cheltuielile au fost acoperite din fonduri proprii, dar și din donațiile primite de la oamenii care i-au urmărit aventura.

În ziua 85 a călătoriei, după 11.310 kilometri parcurși, Dumitru Stelea povestea pe Facebook că vremea începea să se răcească, iar drumurile deveneau tot mai dificile. Cu toate acestea, era hotărât să ajungă la Istanbul.

„Aseara am încheiat 12 săptămâni de la plecare și sunt bine”, scria românul, care își dorea să îndeplinească un vis: „Să pedalez pe 3 Continente (Europa, Asia, Africa) în același tur”.

Pentru el, călătoria a însemnat mai mult decât bifarea unor obiective turistice. A povestit că, mergând pe bicicletă, a avut timp să vadă satele, să cunoască oameni și să observe locuri pe care, dintr-o mașină, le-ar fi traversat fără să se oprească.

Dumitru Stelea nu este nici la prima expediție de acest fel. În 2024, a parcurs aproximativ 8.000 de kilometri în 54 de zile, trecând prin zece țări și prin toate județele României. Iar în 2025 a ajuns cu bicicleta la Istanbul.

După 97 de zile, a ajuns în Istanbul și a văzut a opta mare

Pe 7 octombrie 2026, în cea de-a 97-a zi a aventurii, Dumitru Stelea a ajuns în Istanbul. Bilanțul călătoriei era impresionant: aproximativ 13.000 de kilometri, 24 de țări, trei continente și opt mări. Ultima mare adăugată itinerariului a fost Marea Marmara, odată cu sosirea în zona Istanbulului. Sibianul și-a îndeplinit astfel și obiectivul de a ajunge în Asia, după ce vizitase Europa și Africa.

„Istanbul este un oraș deosebit din toate punctele de vedere iar din punct de vede al biciclistului, este foarte, foarte f aglomerat și dificil, dar mă voi reîntoarce oricând cu plăcere aici”, a scris Dumitru Stelea pe Facebook, în ziua 98 a călătoriei sale.

Azi, 10 octombrie, se împlinesc 100 de zile de la plecarea sa din Cisnădie.

După aproape 100 de zile departe de casă, românul spune că nu-i este dor să se întoarcă

Deși a petrecut mai bine de trei luni pe drum, dormind aproape în fiecare seară în alt loc, Dumitru Stelea spune că i-a plăcut atât de mult experiența, încât ar fi vrut să mai continue.

„Nu mi-i dor de casă. Mi-a plăcut să dorm în locuri diferite în fiecare seară”, a mărturisit el pentru Turnul Sfatului.

Totuși, vremea se răcește, iar iarna se apropie, așa că românul își pregătește drumul de întoarcere. Vrea să revină tot pe bicicletă și să încheie expediția în fața Primăriei Cisnădie, exact în locul de unde a pornit. Acolo îl așteaptă prietenii, iar unul dintre ei i-a promis că va aduce chiar și o sticlă de șampanie pentru a sărbători reușita.