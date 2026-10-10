Antrenorii de la „Vocea României” 2026 și-au mărit echipele. Cine a urcat pe scenă în ediția de aseară

O nouă ediție Vocea României a transformat seara într-un adevărat spectacol al talentului, cu interpretări impresionante, emoții intense și momente care au ținut publicul în suspans.

Concurenții au urcat pe scenă hotărâți să demonstreze că merită să meargă mai departe în competiție, iar prestațiile lor i-au provocat pe antrenori să lupte pentru vocile preferate.

Alegeri dificile, surprize și răsturnări de situație au făcut din ediția de aseară una memorabilă.

Aseară echipa Theo & Horia s-a mărit cu încă două voci speciale: Miruna Nacu și Titus Pop. Raluca Oaida a decis să continue drumul la Vocea României alături de Irina Rimes, la fel și Maya Giotea, care a avut un moment excepțional pe scenă, alături de antrenoare.

Ștefan Munteanu, care a întors toate scaunele, a decis că vrea să meargă alături de Smiley în următoarea etapă a competiției.

Tot în echipa antrenorului sunt și Elisa Popovici, Victoria Bădănău, Rose Marie Lanciu. Nici Tudor Chirilă nu a rămas fără voci noi: Robert Iosifescu, care a atras atenția antrenorilor, și Dominique Simionescu au ales să meargă mai departe alături de Tudor.

Și Raluca Balan a primit o nouă șansă în competiție, după ce Pavel Bartoș a folosit pentru prima dată în istoria emisiunii arma lui secretă.

O apariție aparte a avut loc pe scena de la Vocea României 2026. Cheherezade Okotaka, cunoscută pentru proiectele sale din actorie, inclusiv pentru participarea în serialul „Wednesday” de pe Netflix, a decis să se întoarcă la una dintre primele sale pasiuni: muzica!Pentru ea, participarea la emisiunea de la PRO TV nu a fost neapărat despre competiție, ci despre o provocare personală: „Am ales să vin la Vocea României ca să-mi arăt mie că pot să cânt”!